Ovaj predmet u kupaonici prepun je bakterija, a koristite ga svaki dan

Većina ljudi pere zube barem dvaput dnevno, a pritom svaki put rukama dodiruje tubu i čep paste za zube. Ako istu pastu koristi više članova kućanstva, broj dodira dodatno se povećava, što stvara idealne uvjete za nakupljanje bakterija.

Stručnjaci upozoravaju da su takve površine posebno podložne kontaminaciji. Na rukama se mogu nalaziti bakterije poput E. coli ili norovirusa, koje se lako prenose na predmete koje često koristimo. Čep paste za zube tako može postati mjesto na kojem se bakterije zadržavaju i potom prenose dalje.

Dodatni problem predstavlja okruženje kupaonice. Sitne kapljice koje nastaju prilikom puštanja vode u WC školjci mogu se raspršiti zrakom i dospjeti na različite površine, uključujući i čep paste. Vlažni uvjeti, koji su česti u kupaonicama, dodatno pogoduju razvoju bakterija.

Unatoč tome, liječnici ističu da za većinu ljudi nema razloga za zabrinutost. Pasta za zube formulirana je tako da bude sigurna za korištenje, a svakodnevna izloženost manjim količinama bakterija obično ne predstavlja rizik za zdravlje.

Rizik se može povećati u određenim situacijama, primjerice ako je netko u kućanstvu bolestan ili ima oslabljen imunitet. Također, problem može nastati ako četkica za zube dolazi u kontakt s tubom, čime se bakterije mogu ponovno prenijeti u usta.

Kako bi se smanjila mogućnost nakupljanja bakterija, preporučuje se održavati čep i otvor tube čistima. Nakon korištenja treba obrisati ostatke paste, povremeno isprati čep i pustiti ga da se osuši prije zatvaranja. Važno je i izbjegavati dodirivanje tube četkicom za zube.

Pastu za zube najbolje je čuvati na suhom i čistom mjestu, a dodatnu zaštitu pruža i dobra higijena ruku. Stručnjaci naglašavaju da jednostavne navike mogu značajno smanjiti izloženost bakterijama u svakodnevnom životu.