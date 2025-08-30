Ovaj lijek dovodi do neplaniranih trudnoća. Liječnici objasnili zašto

Ozempic je izvorno razvijen za regulaciju šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2, poticanjem gušterače na veću proizvodnju inzulina. No, lijekovi tipa GLP-1 u posljednje su vrijeme sve popularniji i među osobama koje žele smršavjeti. U Ujedinjenom Kraljevstvu tisuće ljudi posegnulo je za NICE-odobrenim preparatima poput Wegovyja i Mounjara kako bi lakše kontrolirali tjelesnu težinu.

Osim što smanjuju apetit i usporavaju probavu, „injekcije za mršavljenje“ mogu ometati djelovanje kontracepcijskih pilula, upozorila je britanska Agencija za regulaciju lijekova i medicinskih proizvoda (MHRA). Stručnjaci ističu da je kod žena koje koriste pilule moguća smanjena apsorpcija lijeka u organizmu, što povećava rizik od neplanirane trudnoće.

MHRA savjetuje ženama koje su na terapiji injekcijama za mršavljenje da, uz pilule, koriste i dodatnu zaštitu poput kondoma, barem tijekom prvih četiri tjedna liječenja. Razlog je i to što, prema mišljenju stručnjaka, lijekovi ovog tipa ne samo da mogu utjecati na kontracepciju, već i potencijalno povećati plodnost.

Na tu temu oglasio se i dr. Karan Rajan, kirurg i autor iz NHS-a, koji je komentirao sve češće spominjani fenomen tzv. „Ozempic beba“.

„Postoje izvještaji o povećanoj plodnosti kod žena koje koriste neke od ovih injekcija“, rekao je Rajan. Dodao je kako je moguće da uzrok leži u smanjenoj apsorpciji kontracepcijskih lijekova, ali i u poboljšanoj razini inzulina koja može olakšati začeće.

„Tu su i neizravni faktori – gubitak kilograma, veće samopouzdanje, povećan libido i želja za intimnošću“, naglasio je. „Moj stav je da ćemo, bez obzira na samu redukciju tjelesne mase, u narednim godinama svjedočiti sve češćem korištenju mikrodoza ili niskih doza ovih injekcija.“

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dr Karan Rajan (@drkaranrajan)