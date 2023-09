Ovaj klub zadnji je na tablici, a ima najbolje ocijenjenog igrača lige: Riječ je o mladom hajdukovcu

Deseto kolo slovenskog prvenstva zaključeno je pobjedom Maribora protiv Radomlja (3:1) što je posve realan ishod dvoboja jer gosti tavore na dnu tablice, no nešto drugo gotovo nitko nije očekivao.

Ne događa se često da zadnja momčad ima najbolje ocijenjenog igrača lige, ali upravo se to dogodilo u susjedstvu. Radi se o Madžidu Šošiću, mladom igraču Hajduka koji je ovog ljeta stigao na posudbu u redove slovenskog partner-kluba.

Prvog dana srpnja potpisao je novi ugovor s Bijelima do 2026. godine, a tek je sredinom kolovoza preselio na novu posudbu u Radomlje. Zbog toga nije zaigrao na startu prvenstva propustivši četiri dvoboja, no vrlo brzo je sve to nadoknadio.

U sljedećih šest utakmica upisao je tri pogotka i jednu asistenciju, što mu je, prema Sofascoreu, donijelu titulu najbolje ocijenjenog igrača lige s 7,74.

Za vratom mu pušu Rui Pedro i Luka Bobičanec koji imaju 7, 70 ocjenu. Prvi nosi dres aktualnog prvaka Olimpije, a potonji nastupa za trenutno prvoplasiranu momčad prvenstva Celje.

Mladi igrač Hajduka je posljednje tri utakmice odigrao na poziciji playmakera, a može pokriti i poziciju lijevog krila te napadača.

Šošić je prije tri godine stigao je na Poljud iz sarajevskog Željezničara nakon čega je nastupao za juniorsku momčad i nekadašnju drugu momčad Bijelih. U protekle dvije godine iskustvo je skupljao na posudbama u Zrinjskom i Radomlju.