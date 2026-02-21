Ovaj gospodin je proslavio 102. rođendan i otkrio tajnu svoje dugovječnosti

U dvadesetima prošlog stoljeća životni vijek bio je znatno kraći – mnogi nisu doživjeli ni 50 godina, a stoti rođendan bio je gotovo nezamisliv. Danas je situacija drugačija, a jedan od onih koji su premašili tu granicu je Australac Brian Barry, koji je 6. veljače proslavio 102. rođendan.

Zbog vitalnosti i bistrine uma prozvali su ga “superstarcem”, a nakon rođendana gostovao je u emisiji Sunrise gdje je podijelio nekoliko jednostavnih savjeta.

"Ne pijem i ne pušim"

Brian kaže da tajnu dugovječnosti vidi u jednostavnim životnim odlukama.

“Ne pijem i ne pušim”, poručio je.

Priznao je da kao dječak nikada nije razmišljao o tome da će doživjeti 102 godine.

“Kao dječak, nikad nisam mislio da ću doživjeti 102 godine. Pa tko uopće misli da će doživjeti 102?”

"Djeca nemaju poštovanja"

Govoreći o promjenama u društvu, istaknuo je kako se svijet u potpunosti promijenio.

“Život se potpuno promijenio”, rekao je, dodajući da ga današnjica često iznenađuje.

“Djeca nemaju poštovanja. Moj otac bi me povukao za uho da nisam majci otvorio vrata ili se u tramvaju ustao starijoj gospođi. Znate, maniri su se podrazumijevali. To se učilo kod kuće, a danas je drugačije.”

Znanstvenici: primjer zdravog starenja

Istraživači koji se bave demencijom navode da je Brianov način života primjer zdravog starenja i očuvanja kognitivnih sposobnosti u dubokoj starosti. Ističu važnost kretanja, društvenog života, izbjegavanja cigareta i pretjeranog alkohola te osjećaja svrhe i pomaganja drugima.

Stručnjaci iz Centra za zdravo starenje mozga (CHeBA) naglašavaju i važnost pozitivnog stava. Na pitanje što mu prvo prođe kroz glavu ujutro, Brian je otkrio svoj mali ritual:

“Svako jutro kad se probudim, kažem si: ‘Briane, tu si još jedan dan. Hvala Bogu’.”