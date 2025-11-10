Ovaj dio Splita ostaje bez vode

Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavještava stanovnike Splita koji žive u Šimićevoj ulici na kućnim brojevima 48, 50, 52, 54 i 56 da će im u utorak, 11. studenoga, biti privremeno prekinuta opskrba vodom zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Vode neće biti od 8 do 12 sati.

Iz komunalne tvrtke mole potrošače da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora. Također apeliraju da se u razdoblju obustave opskrbe ne koriste uređaji čiji je rad ovisan o vodi propisanog tlaka i količine iz javne vodoopskrbne mreže.

Potrošači se upozoravaju kako nakon ponovnog puštanja vode može doći do privremenog zamućenja sve dok se ne uspostave uobičajeni uvjeti tečenja u mreži.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije na broj 021 545-900, poručuju iz ove komunalne tvrtke.