OVAJ DIO SPLITA JE KAO AFRIKA SA STRUJOM, BEZ VODE! "Živimo na rijeci, a nemamo vode ni kanalizacije"

Spektakularno tragična je situacija stanovnika Splita, njih najmanje 500-tinjak, koji u ovim vremenima nepodnošljive žege u svojim domovima nemaju – vode! Nemaju vode za piće, nemaju vode za tuširanje, oni udaljeniji i OPG-u orijentiraniji niti za poljoprivredu, a najveća ironija od svega jest što stanuju uz rijeku...

Žrnovnicu dakle, jer riječ je o obiteljima iz stotinjak kuća na Putu Vrila, dijelu Privora, koji su se okupili, odvojili od svojih radnih obaveza kako bi nas brojnošću uvjerili u probleme u kojima su već godinama. Desetljećima, doznajemo u razgovoru sa skupinom stanovnika tog dijela Splita, koji unatoč blizini rijeke te manjim izvorima već godinama biju bitku kako bi im dotok vode bio stalan. Nekoliko je slojeva problema, kroz stanovitu kakofoniju glasova treba se i probiti, razlučiti povijest cijele situacije.

Ključni problem je naravno što nemaju vodu. Točnije, nemaju normalni dotok vode svih 24 sata – kako donji dijelovi (preciznije oni na nižoj nadmorskoj visini) koriste vodu iz sustava za svoje potrebe, tako njima u ovom gornjem dijelu Žrnovnice voda ne dolazi. A njihovi susjedi iz polja, govore nam okupljeni, nemaju baš puno razumijevanja i empatije za njih: peru se vozila, zalijeva se polje, mijenja se voda u bazenima, svašta se može kada vode ima u izobilju i što je još važnije, ne plaća se! Za to vrijeme 'gornjaši' nemaju ni kapi.

Opskrba vodom - iz dućana

'Čekamo noć, brat i ja, kad popusti potrošnja u donjim dijelovima pa krene nama dolaziti. Ali nikad ne znaš hoće li to biti u deset navečer, ponoć ili dva sata ujutro, zato moramo biti budni kako bi napunili posude...' - kazuje Gitara, dok Anita dodaje kako su 'građani drugog reda', 'predgrađe Afrike', parafrazirajući onu izjavu nigerijskog poduzetnika o Splitu kao 'Africi sa strujom', a njena susjeda dodaje kako svi oni piju vodu iz boca. To što praktički žive na rijeci nije im od neke pomoći, pravac dućan i plastične boce s vodom je njihova najsigurnija opskrba...

OK, to je problem, i to traje već desetljećima, shvatili smo, no sad pokušavamo 'razoputiti' uzroke takvog stanja, a možda doći i do nekog konkretnog rješenja ili barem suvislog prijedloga. Vodovod u Žrnovnici je plod svojevrsnog privatnog angažmana mještana prije 40-50 godina – tada je naime Žrnovnica imala određenu autonomnost od Splita, rijeka koja prolazi kroz mjesto je bila nezagađena, stanovnika je bilo puno manje, i onda su samodoprinosima napravili vodovod za svoje kuće. I voda se nikad nije plaćala, i danas je besplatna u Žrnovnici.

No s vremenom je broj stanovnika rastao, gradile su se nove kuće, novi poslovni objekti pa je ta infrastruktura postala nedostatna...

"Važni smo im samo pred izbore"

'U to vrijeme bi se za novi priključak javili mjesnom odboru, nešto bi se platilo, ali godinama je bila loša evidencija gdje su išli ti novci. Nešto se investiralo u cijevi, ali sve je to stara tehnologija, nema plastike, okitena, a ulagalo se u neke pumpe, no to je sve bilo loše i nekako neorganizirano – pumpe su se postavljale na mjestima gdje je vode bilo, gdje nije trebalo to postavljati. Pa je sve završavalo tako da oni koji imaju vode, nakon intervencije imaju je još više, a mi koji je nemamo, ne bi je imali niti nakon tih radova.' - govori nam između ostalog Velimir, nekako najglasniji u grupi mještana. Ali svi redom su uzrujani stanjem, u jednom trenutku planu kao šibice, u drugom gotovo da ih obuzme apatija – 'ma znamo da se ništa neće riješiti, mi smo im važni samo pred izbore, kad dođu u posjetu ovamo', konsternirano govore neki od okupljenih, više sebi u bradu. Pa onda opet živnu, probudi se u njima 'fighting spirit'...

'Posljednjih godinu-dvije je ovaj 'naš' vodovod potpao pod firmu Vodovod i kanalizacija, međutim s njima je isto teško komunicirati. Oni samo održavaju postojeće stanje, teško je s njima dogovoriti ili sugerirati neke veće investicije. Kad sam zadnji put zvala da nemamo vode, neki njihov šef mi je kazao da ima sedam ljudi na raspolaganju jer su po godišnjim ili bolovanjima i da nema dovoljno ljudi. A oni u Banovini me odrebate, kažu da zovem u Vodovod.' - prepričava u kratkim crtama aktualno stanje gospođa Anita. Zbog cijele situacije i Fabijan ne može dovršiti gradnju kuće, i on čeka da se voda pojavi u cijevima, meštre odgađa, a maslinik pati od suše! Srećom su svibanj i početak lipnja bio kišovit, ali ako ovakvo vrijeme potraje, ništa od prinosa.

"Bilo bi bolje da se bar cent naplaćuje"

'Bilo bi bolje stanje da se voda naplaćuje, ma neka i cent! Onda se ne bi toliko trošila, bez ikakvih ograničenja, onda bi vjerojatno bilo više nama.' - jedan je od prijedloga. Nije naišao na posebno oduševljenje, ali zato jest jedan drugi – Gitara i Velimir podsjetili su na spremnik za vodu koji je davno napravljen iznad njihovih kuća, na povišenom mjestu. I koji već godinama nije u funkciji. Čini se da bi postavljenjem cjevovoda do tog spremnika te njegovog vraćanja u izvorno, sanitarno ispravno stanje, uz instalaciju pumpe nešto biše koja bi punila taj spremnik, ipak riješili problem opskrbe vodom za ovo naselje. Koliko će to biti dugoročno rješenje, odnosno koliko će koštati, to bi trebali provjeriti odgovorni, ali mi smo u razgovoru s mještanima stekli dojam da ne bi koštalo previše te da bi korisnici bili zadovoljni takvom solucijom.

Ne možemo se oteti dojmu, a čini se da tako razmišljaju i neki od naših sugovornika, kako su oni zapravo kolateralne žrtve politike. Jer Žrnovnica je većinu glasova na lokalnim izborima dala aktualnom gradonačelniku Ivici Puljku, koji je pak u žestokom sukobu s bivšim direktorom, ali još uvijek čelnim čovjekom ViK-a, ujedno i šefom gradskog HDZ-a, Tomislavom Šutom...

'Nije to sve.' - kazuje nam na kraju domaćin ovog skupa Ante, koji samo želi naglasiti još jedan, vrlo ozbiljan problem koji trenutno nije eskalirao, ali svejedno tišti Žrnovčane. 'Pored toga što nemamo vode, nemamo ni kanalizaciju.', napominje Ante dok se okupljeni razilaze, ali o tome nekom drugom prilikom.

Šuta: "Za kašnjenje je kriv - Grad"

Šuta pak tvrdi da izgradnja odvodnje i vodoopskrbe na području Žrnovnice kasni - zbog Puljka! Naime podsjetio je da je Grad uputio nalog za izmještanje vodospreme Korešnica 2. Naime, urbanističkim planom novog POS-ovog naselja "Korešnica 2" koje Split planira graditi na padinama Mosora, lokalitetu Brdine, planinar se da će vodosprema VS Korešnica 2 opskrbljivati cijelo područje budućeg naselje.

"Nakon naloga Grada Splita za izmještanje VS Korešnica 2 zbog idejno - urbanističkog rješenja naselja Korešnica te preklapanja crpne stanice s projektom FGAG te prilagodbe DoN izmjenama projektnih dokumentacija (2 idejna i 2 glavna projekta), provedeno je ponovljeno prethodno savjetovanje i objava nabave na EOJN u drugoj polovici 2022.g. s rokom dostave ponuda u listopadu 2022.g. koji je višekratno produljivan zbog velikog broja pitanja", dio je tadašnjeg obrazloženja.

U travnju ove godine stvari su se konačno pomaknule s mrtve točke. Tada su konačno potpisani ugovoru za nabavu vrijedne opreme u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir.

- Ovo je korak. Potpisivanje ugovora je nastavak realizacije projekta. Što se tiče istoka grada i gorućeg problema u Žrnovnici, koji povijesno seže daleko unatrag, iskreno se nadam da će biti uskoro riješen - kazao nam je u travnu Šuta.

Na naše pitanje kada očekuje da će se početku "kopati" u Žrnovnici, kazao nam je: "Do kraja godine".

Mario Lolić, vidno je nezadovoljan odnosom Vodovoda i kanalizacije prema ovog podmosorskom naselju. Predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica,, vidno je nezadovoljan odnosom Vodovoda i kanalizacije prema ovog podmosorskom naselju. "U ovim ljetnim mjesecima mogu samo primjetiti pojačanu nebrigu Vodovoda i kanalizacije za vodovod Žrnovnice. Na više lokacija u Žrnovnici voda curi, i ja više naš vodovod tako ne zovem već rijekom koja teče. Po mojoj procjeni gubitak vode je ogroman i stanje je neizdrživo. Još jednom apeliram i na svoje sumještane na altruizam i na racionalno korištenje vode, jer mnogi dijelovi našeg mista imaju problem s dotokom vode", kazao nam je Lolić.