Ovaj dio Dalmacije ostaje bez struje

Elektrodalmacija Split najavila je planirane radove zbog kojih će u četvrtak, 20. veljače 2026. doći do prekida opskrbe električnom energijom na području pogona Vrgorac.

Prema objavljenom rasporedu, bez struje će biti dio mjesta Mijaca u terminu od 10:00 do 12:00 sati, a prekid se odnosi na sve ulice u mjestu Mijaca.

Također, planiran je i prekid opskrbe od 08:00 do 13:00 sati na lokaciji dio ulica u mjestu Draževitići (Vrankamen).

Građanima se preporučuje da unaprijed isplaniraju obaveze i, po potrebi, zaštite osjetljive električne uređaje tijekom trajanja prekida.