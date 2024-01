OVAJ DALMATINSKI GRAD JE POSTAO 'RAJ' ZA PROSTITUTKE Ne znajući iznajmio joj je apartman: "Posumnjao sam kad sam vidio..."

Zadar je izgleda postao ”raj” za prostitutke iz Južne Amerike!

Vatrene Brazilke, Kolumbijke i Venezuelanke udomaćile su se u Donatovom gradu, dostupne su cijelu godinu, svoje usluge najčešće pružaju u iznajmljenim stanovima ili apartmanima po ”popularnim” cijenama, uz opće zadovoljstvo domaćih i stranih klijenata.

Tako bi se ukratko mogla opisati scena seksualnih usluga koja se na valu turističkog rasta zadnjih godina razvila u Zadru. Zanimljivost scene je u tome, što je za razliku od prijašnjih godina, kada su njome dominirale djevojke iz Ukrajine ili drugih dijelova Istočne Europe, sada na prvim mjestima ponude nalaze mlade djevojke iz Južne Amerike.

Na tu činjenicu ukazala je nedavna vijest iz Dubrovnika gdje je djevojka iz Venezuele, nakon ”druženja”, prijavila jednog Dubrovčanina da ju je okrao. Oštećena djevojka i njene prijateljice iz Španjolske u istrazi su priznale da su prije dolaska u Dubrovnik nekoliko mjeseci radile u Zadru.

Policija je prošle godine u Zadru prijavila 9 djevojaka iz Južne Amerike za prostituciju. Sve djevojke se uz prekršajne kazne (od 20 do 100 eura) za odavanje prostituciji, dobile i mjeru izgona, odnosno obaveznog napuštanja Zadra i šengenskog prostora. Jesu li ga stvarno i napustile, u policiji nam nisu mogli potvrditi.

Kako taj ”tihi obrt” izgleda u zadarskom susjedstvu, doznali smo iz prve ruke od jednog Zadranina (podaci poznati redakciji) koji iznajmljuje stan u dijelu grada iznad mosta. Bio je početak lipnja kad je preko booking.com-a dobio rezervaciju iz Brazila na tri dana. Rezervacija je glasila na dvije osobe no ispred stana se pojavila samo jedna djevojka u ranim dvadesetim godinama.

Bila je Brazilka, imala je 25 godina, no pod njenim imenom nije bila napravljena rezervacija. Kad joj je tražio neki osobni dokument zbog prijave u sustav e-visitor, poslala mu je boravišnu dozvolu izdanu u Portugalu 30. kolovoza 2022. na rok dvije godine.

Sve mu je to bilo pomalo čudno, ali ništa pretjerano sumnjivo, sve dok mu trećeg dana mlada gošća nije tražila produženje boravka za još tri dana. Tada je odlučio osobno provjeriti što se događa u njegovom stanu.

Večer prije isteka najma, ispred svoje zgrade primijetio je nekog nepoznatog muškarca zagledanog u telefon. Nervozno je pogledavao prema zgradi kao da provjerava nalazi li se na pravoj adresi. Nakon što je ušao u portun, naš je sugovornik krenuo za njim. Umjesto da uđe u lift, nepoznati muškarac je krenuo stubištem do četvrtog kata. Vlasnik stana se za njim uputio liftom. Popeo se na peti kat te kroz otvoreno stepenište čekao razvoj događaja. Nepoznati muškarac došao je pred vrata njegovog stana i pokucao na specifičan način. Vrata mu je otvorila mlada tamnoputa djevojka i on je ušao bez riječi.

Sad je bio sto posto siguran da se tu nešto neobično događa. Sutradan je mladoj Brazilki odbio produžiti najam. Došao je u stan, nije joj otvoreno govorio o svojim sumnjama, ali ju je zamolio da u roku sat vremena napusti stan. Ona je pokupila svoje stvari za 20 minuta i nestala. Tada je primijetio da je zaboravila neke osobne predmete. Nazvao ju je i ona se stvorila za nekoliko minuta, bez prtljage i dobro raspoložena. Njeno ponašanje shvatio je kao da se već snašla, odnosno da je već negdje u blizini našla novi smještaj.

Čim je otišla nazvao je policiju i prijavio što mu se dogodilo.

- U policiji su mi rekli da su baš tih dana imali tri-četiri slična slučaja. Djevojke pronalaze stanove preko platformi za iznajmljivanje, neki vlasnici provjeravaju stanove, a neki imaju self check-in i check-out uslugu, tako da gosti sami dolaze i odlaze bez da ih uopće vide. Rekli su mi da su uglavnom radi o mladim ženama iz Južne Amerike, ali da oni ne mogu znati što se i gdje dešava, sve dok ih netko ne prijavi – priča Zadranin za Zadarski list.

Iskustvo je podijelio s prijateljima i ubrzo je shvatio da je on ”zadnja osoba u gradu” koja ne zna da se stanovi za najam razmjerno često koriste za prostituciju. U sezoni pogotovo.

Tako je doznao da su nedaleko njegovog stana gotovo dvije godine u jednom iznajmljenom stanu ”radile” dvije djevojke iz Južne Amerike. Vlasnik stana je kasnije doznao što se događa, ali kako su bile uredne platiše i nisu stvarale probleme susjedima, ostavio ih je na miru sve dok se nisu svojevoljno odselile.

- Slično je bilo i kod mene. Kad sam susjedima rekao što se događa, nitko nije mogao vjerovati. Neki su vidjeli moju gošću, ali nitko nije primijetio ništa sumnjivo. Niti su čuli išta neobično. Samo su radnici, koji su u to vrijeme radili na skalama za oblaganje fasade, shvatili da se radi o Brazilkama koje rade za novac. Vjerojatno su nešto vidjeli...

No priča na tome nije stala. Niti mjesec dana nakon prve gošće iz Brazila dobio je rezervaciju nove Brazilke, ali za pet dana.

- Kako se rezervacija na booking.com-u ne može otkazati morao sam primiti novu gošću. Kada je došla tražio sam da mi pošalje osobni dokument zbog prijave u e-visitor. Poslala mi je fotografiju putovnice i podatke sam uredno upisao u sustav. Ni njeno ime iz dokumenata nije bilo isto kao i ime osobe koja je obavila rezervaciju. Međutim, kad sam malo bolje pogledao, uočio sam da je putovnica istekla 2020. godine. Odmah sam je nazvao da mi pošalje drugi dokument ili ću zvati policiju. Ubrzo mi je poslala novu putovnicu, također Brazilsku, izdanu 2019. koja vrijedi do 2029. No moja reakcija je očito uspaničila jer me sutradan nazvala i rekla da neće ostati pet dana nego samo tri. Otišla je nakon drugog dana – priča sugovornik.

