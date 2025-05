Ovaj čovjek spada u red onih nogometaša koji su ostavili neizbrisiv trag na Poljudu

Na današnji dan 1971. godine rodio se Goran Vučević

Danas je rođendan Goranu Vučeviću, hajdukovom "fantazisti" iz devedesetih, pa i kasnije, početkom dvijetisućitih. Volio je Poljud i Stari plac, te "desetke" – igrače vica, duha, one što bi u Splitu rekli "znaju balun". Pa smo tada morali objašnjavati, kad bismo se makli dalje od Splita, kad bi nam netko rekao: "Ovaj Vučević vam je isti kao onaj Asanović, kojeg ste imali prije." A kako objasniti neupućenima da su to sve bili izdanci hajdukove omladinske škole, koji su učili od Biće Mladinića, Andrije Ankovića, Tomislava Ivića, Dragana Sliškovića, Sergeja Krešića i ostalih bardova hajdukove struke? Škola baluna, doktrina još od barba Luke Kaliterne – balun na špagu, udarci o zid i sve one monade iz starog dvora kraj Plinare.

I pamtimo te fantaziste, bijele "desetke" i "osmice", još od Jerkovića, Jovanića, Rukljača, Sliškovića, Asanovića, Gračana, Nike Kranjčara, Računice... Neki su, doduše, došli kao pojačanja, a neki rasli među nama.

Goran Vučević svakako spada u red onih nogometaša koji su ostavili neizbrisiv trag na Poljudu – možda pomalo nedorečen, možda se još dublji pečat mogao ostaviti na terenu, za takvog znalca, predvodnika generacije, prvog imena onog prvog HNL-a, ratne 1992., kada je Špacin i Ikin Hajduk osvojio povijesno prvo Prvenstvo Hrvatske.

Onda je otišao ni manje ni više nego u veliku Barcelonu. Sjećamo se tog ljeta kad su novine objavile fotografiju s Camp Noua – na slici Vučević, kao novi igrač Barcelone, u društvu Johana Cruyffa i Ivice Šurjaka. Bili smo ponosni, ali i tužni što smo ostali bez takvog igrača i što nam odlazi tako mlad.

Još ćemo mi brodit bijelim brodom

Potom je i Hajduk otišao na turnir u Barcelonu i istrčao na Camp Nou, sav u bijelom, elegantan "à la Real", kako su javljali splitski novinari – isti oni koje je te večeri umorio Barcelonin Brazilac Romário za Barçinih 4:0.

A možda je za legendu dovoljan onaj bogovski pas Aljoši Asanoviću za gol Steaui u Bukureštu – gol koji nas je trasirao u tu Ligu prvaka 1994./95., kad su, uz hajdukove Asanovića, Štimca, Gabrića, povratkom ojačani i dolaskom Vučevića, Bijeli stigli do jednog od najvećih europskih uspjeha Hajduka.

I drago nam je da se baš Vučevića spominje u novoj ekipi koja bi trebala voditi klub. Hajdukovac je to dokazani – svojedobno je i svoj kultni "Stellon" na Bačvicama nazvao po jednom od osnivača Hajduka, Lucijanu Stelli, i još izvjesio te uokvirio odluku Carskog namjesništva u Zadru od 13. veljače 1911., kojom se odobrava osnivanje Hrvatskog nogometnog kluba "Hajduk", da dočekuje goste tog nekad iznimnog mjesta koje danas itekako nedostaje Splitu.

Sretan rođendan, Gogi – i još ćemo mi brodit bijelim brodom, i to punim jedrima...