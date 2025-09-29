Ovaj čovjek najbolji je kaštelanski policajac! Tko je on?

Već tradicionalno, povodom blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović sa suradnicima upriličio je prijem najboljeg kaštelanskog policajca. Ove godine to je mladi 25-godišnji Ivan Čičmir kojem je gradonačelnik Ivanović predao zahvalnicu i prigodni poklon.

"Čestitam našem najboljem policajcu koji je dvije godine s nama u kaštelanskoj postaji i već je svojim radom i zalaganjem zaslužio titulu najboljeg. Ovim putem želim čestitati svim policajcima i policajkama blagdan njihovog zaštitnika te vjerujemo kako će ove dvije institucije, Grad Kaštela i Policijska uprava i dalje imati odličnu suradnju, kazao je Ivanović.

"Velika mi je čast primiti ovu nagradu koja me još više motivira za daljnji rad. Hvala svim mojim rukovoditeljima i mojim kolegama koji su me uputili u to kako se obavlja ova služba, bez njih ni ova nagrada ne bi bila moguća. Dakle, ovo je moja nagrada ali i nagrada svih mojih kolega", poručio je najbolji policajac Ivan Čičmir koji najviše postupao na suzbijanju droga i alkohola.

Načelnik Policijske uprave Kaštela Neno Gudelj istaknuo je kako je stanje sigurnosti u Kaštelima na zavidnom nivou te nadodao kako se struktura kriminaliteta s godinama promijenila.

"Kroz turističku sezonu nismo imali većih problema tako da možemo reći kako su naši turisti bili sigurni. Nekada su najveći problem bile provale, danas su gotovo zanemarive. Zato se povećao broj internetskih prijevara kojima su građani oštećeni za puno veće iznose. Riječ je o lažnim stranicama gdje neki građani izgube na desetke tisuća eura tako da je važno biti oprezan prilikom uplate novca", zaključio je Gudelj.