Ova žena izborila je presudu zbog koje HZZO plaća privatne pretrage

Zagrebačka odvjetnica Lina Budak gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić Šarić, gdje je govorila o svom slučaju koji je otvorio niz pitanja o odnosu zdravstvenog sustava prema onkološkim pacijenticama, ali i doveo do presuda koje imaju šire posljedice za prava svih pacijenata u Hrvatskoj.

Budak je, podsjetimo, ključni nalaz koji je ukazivao na karcinom dobila s više od sedam mjeseci zakašnjenja, a nakon toga, kako navodi, suočila se s neprihvatljivim odnosom zdravstvenih institucija i liječnika, zbog čega je liječenje nastavila u inozemstvu. Nakon javnog istupa i sudskih postupaka, na sudu je pobijedila HZZO.

„Bilo je pozitivnih pomaka, ali do trenutka kad su se dogodili, bila sam izložena groznom tretmanu svih koji su sudjelovali u ostvarivanju mojih prava na pravodobno liječenje. Prvo sam bila napuštena od vlastitog liječnika, zatim grubo ponižavana u Institutu za tumore, a problemi su se nastavili i na Rebru“, ispričala je Budak.

Dodala je kako joj je nakon izlaska u javnost bilo uskraćeno pravo na kemoterapije, zbog čega je i na te terapije morala odlaziti u inozemstvo, dok joj je istodobno bilo onemogućeno ostvarenje prava na prethodno odobrenje HZZO-a za liječenje izvan Hrvatske.

„Taj postupak sam vodila paralelno s liječenjem, operacijom, kemoterapijama i zračenjem. Na kraju sam dobila postupak i HZZO mi je, temeljem presude Upravnog suda, isplatio troškove operacije u Njemačkoj“, naglasila je.

Presuda koja mijenja praksu

Budak ističe da je posebno važna presuda Upravnog suda, potvrđena presudom Visokog upravnog suda, u kojoj je utvrđeno da nije mogla ostvariti potrebno liječenje unutar medicinski opravdanog roka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi HZZO-a.

„Ta presuda donosi novu kvalitetu u odnosu na prava pacijenata. Visoki upravni sud jasno je utvrdio da razgovor s kirurgom nije puko ispunjavanje forme, nego ključan dio pripreme za operaciju. Pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite podrazumijeva i operaciju i kvalitetan, informiran razgovor s kirurgom“, rekla je.

U presudi je potvrđeno da kirurg mora pacijentu objasniti sve posljedice i mogućnosti liječenja, što, prema Budak, mijenja dosadašnji odnos dijela zdravstvenog sustava prema pacijentima.

„Profesor Pleština mi je tada napisao da bi kirurg na Rebru, kada bi s pacijentom razgovarao onoliko koliko je sa mnom razgovarao kirurg u Njemačkoj – sat i dvadeset minuta – dobio otkaz ili bi mu se razgovor naplatio po odvjetničkoj tarifi. Ovom presudom se u potpunosti mijenja odnos onih liječnika koji su pacijente doživljavali kao broj“, rekla je Budak.

HZZO mora platiti privatnu pretragu

Budak je govorila i o problemima s naručivanjem hitnih pretraga. Navela je da je za ultrazvuk dobila termin gotovo godinu dana kasnije, zbog čega je pretragu obavila privatno i račun poslala HZZO-u.

„HZZO je prvo odbio platiti, zatim je isplatio samo dio iznosa. Podnijela sam tužbu i Upravni sud je naložio da HZZO mora platiti kompletan iznos pretrage“, rekla je.

Naglasila je da ta presuda vrijedi za sve pacijente: ako se hitna pretraga ne može obaviti u javnom sustavu, pacijent je može obaviti privatno i tražiti povrat troškova od HZZO-a.

„Kao onkološki bolesnik, temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, imam pravo na hitnu zdravstvenu uslugu u javnom sustavu ili, ako to nije moguće, HZZO je dužan podmiriti trošak pretrage“, pojasnila je.

Poziv ministrici zdravstva

Budak je u emisiji uputila i javni poziv aktualnoj ministrici zdravstva Ireni Hrstić da ponovno razmotri njezinu pritužbu.

„Ovo nije borba samo za mene, nego za sve pacijente koji nemaju snage, znanja ni novca da se bore. Priznanje da sam bila u pravu nije poraz zdravstva pred pojedincem, nego prilika da se sustav poboljša“, poručila je.

Dodala je kako na odgovor ministrice čeka više od godinu dana te da je njezin slučaj već potvrđen i od strane Ustavnog suda.