Ova svakodnevna navika uništava vašu bateriju na mobitelu

Ako ste među onima koji svoj mobitel redovito pune do 100 %, niste jedini - većina ljudi voli biti sigurna da im baterija može izdržati cijeli dan. Neki čak ostavljaju uređaj da se puni preko noći kako bi izbjegli neugodnosti usred dana. No prema mišljenju stručnjaka, ova navika dugoročno šteti bateriji, i to više nego što većina korisnika misli.

"Baterija se brže troši ako je punite do 100% u usporedbi s punjenjem do nešto nižeg postotka", rekao je Chao-Yang Wang, direktor Centra za elektrokemijske motore pri Sveučilištu Penn State, u razgovoru za Huffington Post.

Zašto je punjenje do kraja problem?

Dr. Dibakar Datta, profesor strojarstva i industrijskog inženjeringa na New Jersey Institute of Technology, objašnjava da stalan rad baterije na visokom naponu (što se događa kad stalno punimo do 100%) uzrokuje kemijsko starenje baterije. Wang dodaje da ako stalno punimo do kraja, možemo izgubiti 10 do 15 posto kapaciteta baterije tijekom njezina vijeka trajanja, što možda nije dramatično, ali će se s vremenom osjetiti.

"To nije ogromna razlika, ali je primjetna", rekao je.

Punjenje do 90 % je optimalno rješenje?

Stručnjaci preporučuju da ako znate da nećete puno koristiti mobitel, ne napunite ga do kraja. U većini slučajeva, kaže Wang, punjenje do 85 ili 90% je sasvim dovoljno za svakodnevne potrebe. Ali, s druge strane, nije problem tu i tamo napuniti uređaj do 100%, osobito ako vas čeka dan pun obveza. Sve ovisi o situaciji i osobnim potrebama.

Štetno je i ako vam se baterija potpuno isprazni

Uz prekomjerno punjenje, i pražnjenje baterije do 0% također može naškoditi. Kad se baterija potpuno isprazni, s vremenom gubi sposobnost zadržavanja punjenja i brže se troši. Datta savjetuje da mobitel stavite puniti već pri 20%, te da izbjegavate ekstremne temperature i brze punjače, jer oni stvaraju toplinu koja može dodatno oštetiti bateriju.

"Baterija se više boji ekstremne vrućine ili hladnoće nego punjenja do 100% na normalnoj temperaturi", naglasio je Wang, piše Index.