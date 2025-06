Ova stvar policiji je bila najveća 'crvena lampica'. Evo što o navodnom naručitelju ubojstva kažu susjedi: 'Idu u crkvu, ne vjerujem da bi to napravio'

Dok je igrao playstation i snimao se kako bi imao alibi, plaćeni ubojice hladnokrvno su smaknuli njegovu bivšu ženu i partnera. Jedanaest dana od nezapamćenog ubojstva policija slaže mozaik zločina pa je uhićen i Andrej B. zbog sumnje da je naručio dvostruko ubojstvo. S lisicama na rukama odveden je u pratnji policajaca na pretres vlastite kuće.

"Jučer sam ga tu vidjela, tu je šetao s malom i sa svom tom curom. I lijepo se pozdravlja, uvijek su pristojni. Ja to ne vjerujem da bi on to dal napraviti, oni svi u crkvu idu i jako su pobožni ljudi", kaže susjeda Katica. "Ja s njime samo kao susjed - 'dobar dan, doviđenja'. Nemam ja s njim šta. On je mlad dečko", govori Dragan, piše RTL.

Klupko se počelo odmotavati nakon što je policija uhitila dvojicu osumnjičenih izvršitelja, profesionalnog vojnika i člana Počasno- zaštitne bojne te njegovog pomagača. Otkriveni su nakon niza amaterskih poteza.

Kako se rješavao slučaj?

Prvi je na mjesto zločina došao ubojica. Dovezao se vlastitim motorom kojeg je pokušao maskirati ljepljivim trakama, a pomagač je nekoliko ulica dalje parkirao svoj automobil. Obojica su koristili vlastite mobitele čiji je signal nakon uhićenja policija povezala sa mjestom zločina.

"Govoriti o profesionalizmu ovdje nema smisla. Možemo govoriti samo o profesionalnim policajcima koji su dobro odradili krim istraživanje. A sami počinitelji nikako ne možemo dovesti u vezu s profesionalnim počinjenjem. To nisu profesionalci", tvrdi kriminalist Dubravko Klarić.

Osumnjičenog ubojicu i njegovog pomagača blizu mjesta snimile su nadzorne kamere. Uz to, možda najbizariji dio ovog zločina bilo je to što je osumnjičeni pomagač prema neslužbenim informacijama sat i pol vremena razgovarao sa svjedokom dok je ubojica obavljao prljavi posao. "Kad su već morali to napraviti onda bolje da je izvedeno ovako amaterski dakle da policija može vrlo brzo reagirati", kaže kriminalist Željko Cvrtila.

Ni navodni naručitelj, bivši suprug nije se pokazao kao kriminalni mastermind. Čvrsti alibi igranja playstationa i snimanja točno u vrijeme ubojstva bio je još jedna crvena lampica. "Odmah je to bilo sumnjivo da se on snimao usred igre sa playstationom. Dakle to je dodatni triger bio za policiju da krene u tom smjeru jer je bilo jasno da on se bi želi umjetno stvoriti alibi da nije bio tada na mjestu događaja", tvrdi Cvrtila.

Prvo naručeno ubojstvo supružnika u Hrvatskoj

Koliko god rijetko, nije ovo bilo prvo naručeno ubojstvo supružnika u Hrvatskoj. Prije 30 godina u Crikvenici dok je joggirao, ubijen je bogati povratnik čije je ubojstvo naručila supruga, kasnije osuđena na 15 godina zatvora. Plaćeni ubojica, u to vrijeme također hrvatski vojnik, osuđen je na 20 godina.

Motiv likvidacije tada je bio novac, a koji je motiv dvostrukog ubojstva na Markuševcu još se nagađa. Navodno je Andrej B. bio nezadovoljan jer mu bivša supruga nije dozvoljavala viđati dijete. "Kriminalna motivacija je čudna priča. Uvijek nama, uvjetno rečeno normalnima, nekad motivacije nisu dokučljive, nisu jasne i nisu kognitivno prihvatljive", kaže kriminalist Klarić.

Je li se u Hrvatskoj dogodio ubojstvo slično slučaju O.J. Simpsona? Glumac i igrač američkog nogometa nikad nije osuđen za ubojstvo bivše supruge i njezinog partnera, premda su na to upućivali svi dokazi. A sama ideja da se tako nešto događa u Hrvatskoj, da je netko naručio ubojstvo majke svoga djeteta mnoge je ostavila bez riječi.

"Strašno, strašno, ne mogu uopće vjerovati da takve se stvari događaju danas", kaže Ivanka. "To su bešćutni ljudi, takvih ima nažalost sve više i više. Bez empatije, bez samilosti", ogorčena je Anđelka.

Stravično ubojstvo otvorilo je brojna pitanja. Koliko je i kako dvostruka likvidacija plaćena, koji je točan motiv te ono o čemu će se najduže raspravljati - je li i kako profesionalni vojnik postao plaćeni ubojica.