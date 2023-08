OVA SPLIĆANKA JE NAJPAMETNIJA MATURANTICA U HRVATSKOJ Ostvarila je zapanjujuće rezultate: „Vjerujem u naš obrazovni sustav“

Bruna Bakota je maturantica iz Splita, no nije samo to. 18-godišnjakinja iz splitske III. Gimnazije je najbolja maturantica u Hrvatskoj.

Naime, Bruna je imala najbolji rezultat na državnoj maturi ove godine i time je postala još jedna od učenika MIOC-a koji školske klupe napuštaju izvrsnim uspjehom.

Najbolja učenica u svojoj generaciji

Mlada Splićanka je ostvarila odlične rezultate iz svih šest predmeta na državnoj maturi, od čega je Engleski i Kemiju napisala bez greške.

Hrvatski sam riješila 95 posto, fiziku 96 ili 97, biologiju 93 do 94 posto. A matematiku, zbog jedne greške, riješila je 98%.

Napornim radom i marljivošću, ostvarila je svoju želju – upisala je Kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Unatoč fantastičnim rezultatima, Bruna ostaje i dalje skromna te nam kaže da se ovakvom uspjehu zaista nije nadala.

„Nadala sam se što boljim rezultatima te sam očekivala da će to biti poprilično dobro, ali baš ovakvom uspjehu se stvarno nisam nadala“, govori nam buduća studentica.

Kao ključ uspjeha, navodi kontinuiran trud i ulaganje te koncentraciju. A ispričala nam je i kako su tekle pripreme.

„Na plaćene pripreme nisam išla, samo na one koje su se nudile u školi, a držali su ih profesori iz MIOC-a. Tjedan dva prije ispita sam intenzivnije učila, a par mjeseci prije ispita sam krenula lagano s pripremama“, kazuje nam Bruna.

Ipak, navodi kako se tijekom četverogodišnjeg školovanja pripremaju za ovaj ispit koji odlučuje o njihovoj daljnjoj budućnosti.

„Matura je zahtjevna sama po sebi, za to nas četiri godine pripremaju, tako da stresno mora biti. Što se tiče gradiva mislim da nije strašno, ako netko ima dobru podlogu, nema razloga za brigu. Stresno je i naporno, tako da razumijem kada netko komentira da je matura bila teška“, smatra naša sugovornica.

Nagrada za uspjeh

Dok je pisala maturu nije očekivala kako će dobiti nagradu zbog svojih uspjeha i držati govor u zgradi Ministarstva obrazovanja kao najbolja u državi.

„Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagrađuje najbolje maturante, ove godine njih je 29 te su dodijeljene i posebne nagrade za posebne predmete. U svakom slučaju lijepo iskustvo. Ovo je za mene poticaj i dokaz da se rad i trud stvarno isplate“, pojašnjava nam Bruna.

Sjajni uspjesi za Brunu nisu nikakva novost. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja bila je na natjecanju iz kemije što joj je omogućilo izravni studij kemije na PMF-u, ako maturu riješi više od 40%. Naravno da rasturila.

Novo poglavlje

Znanost ju je oduvijek privlačila i to je bio njen put prema kojem je išla odmalena. Samo je bilo bilo je nekih dilema hoće li to biti fizika ili kemija, ali kako je kemiju zavoljela kroz proteklih par godina, ipak je to prevagnulo.

„Obzirom na izravan upis zbog državnog natjecanja iz kemije, gotovo sam bila sigurna da ću upasti, pa mi drugi izbori nisu bili ni bitni. Svojoj listi fakulteta, na popis dam dodala i fiziku, no ipak kemija je presudila“, objašnjava nam Bruna, vidno uzbuđena zbog početka novog poglavlja u životu.

„Veselim se životu u Zagrebu, vidjeti i osjetiti drugi grad, ali Split će mi stvarno puno faliti. Meni je poseban, ali mislim da se vrijedi malo maknuti i iskusiti nešto novo“, kazuje nam novopečena studentica PMF-a.

Već je poznato da III. gimnazija Split koju je završila svake godine polučuje neke od najboljih maturanata u državi. A, Bruna za svoje profesore, koji su ponosni što su iznjedrili ovakvu učenicu, ima samo riječi hvale.

„Svim profesorima je drago zbog mog uspjeha, a ja sam im neizmjerno zahvalna jer su nam znanje prenijeli na najbolji mogući način. Puno su mi pomogli.

Kombinacija fantastičnih profesora i nevjerojatnih učenika je tajna uspjeha MIOC-a“, smatra Bruna.

„Vjerujem u naše obrazovanje“

U rujnu će Split zamijeniti Zagrebom. A onda je čeka dug put do ostvarenja snova.

„PMF slovi kao dobra podloga za istraživačke smjerove što mene zanima. U tom smjeru želim ići i razvijati se u budućnosti, a ujedno mi je drago da ću iskusiti taj studentski života“, veselo će mlada Splićanka.

A što nakon faxa?

„Voljela bih se baviti znanošću i istraživanjem. Nakon fakulteta planiram završiti doktorat ili rad u institutu. O primanjima i pronalasku posla još ne razmišljam tako duboko, ono što me sad zanima je znanost i istraživanje“, kazuje nam Bruna dodajući da vjeruje u naš obrazovni sustav.

Navodi kako o trajnom odlasku iz Hrvatske ne razmišlja, iako ne isključuje opciju kratkotrajno preseljenja u inozemstvo.

„Znanost je takve prirode da se surađuje s institutima iz drugih zemalja.

Meni je doma najljepše, voljela bih ostati u RH, ali ne isključujem opciju da ću se dodatno obrazovati vani ili možda kratko čak i raditi. No, o trajnom odlasku iz Hrvatske ne razmišljam“, odlučno će.

Matura nije bauk

Da matura nije bauk, dokazuju i Brunini prijatelji koji su također upisali željene fakultete.

„Kao i profesori, moji prijatelji su ponosni na uspjehe koje smo zajedno ostvarili. Tako da smo se skupa radovali i slavili“, zaključuje Bruna.