Ova salata od hobotnice oduševit će vas bogatstvom okusa

U vrijeme blagdana svi nekako tražimo zanimljive recepte kojima ćemo razveseliti drage ljude oko stola. I dok se jedni drže klasičnih i provjerenih recepata, kao što su primjerice bakini keksići s orasima, drugi neprestano traže kako nekim novim jelom obogatiti ponudu na stolu.

Upravo zato potragu za receptima proširili smo i na druge europske zemlje, pronašli zanimljiv tradicionalni sicilijanski kolač bez ulja, maslaca i jaja, ali i recept za salatu od hobotnice 'na portugalski', piše tportal.

Hobotnica je u Portugalu jedan od najpopularnijih morskih plodova uz srdele i bakalar pa se redovito pojavljuje na jelovnicima restorana, kao i u ležernijim, 'kućnim' varijantama.

Dok klasična 'hrvatska' salata od hobotnice najčešće sadrži tek rajčice, masline i peršin, ova portugalska varijanta salate ima više povrća te je obogaćena octom i chillijem za bogatiji okus.

Sastojci:

1 mala smrznuta hobotnica

2 srednja luka

3 srednje rajčice

1 mala žuta paprika

2 češnja češnjaka

1 lovorov list

Svježi timijan

Svježi ružmarin

Crni papar

1⁄3 šalice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 žlice bijelog vinskog octa

1⁄2 žličice slatke paprike u prahu

1⁄2 žličice čilija u prahu

Priprema:

Odmrznutu hobotnicu izvadite iz hladnjaka i stavite je na sobnu temperaturu barem 30 minuta ranije. Dok čekate da hobotnica bude spremna, zagrijte pećnicu na 190°C, narežite 1 luk i 1 rajčicu te ogulite češnjeve češnjaka pa ih lagano zgnječite stražnjom stranom noža. Stavite luk, rajčicu i češnjak na veliki lim za pečenje. Na vrh stavite hobotnicu. Dodajte nekoliko grančica ružmarina i timijana te lovorov list. Začinite crnim paprom. Lim prekrijte aluminijskom folijom pa sve pecite oko sat vremena. Provjeravajte u kakvoj je fazi hobotnica jer vrijeme pečenja varira s veličinom hobotnice. Nakon što se hobotnica skuha, uklonite foliju, a zatim pažljivo procijedite temeljac. Temeljac možete čuvati u hladnjaku do 4 dana ili u zamrzivaču do dva mjeseca. Ovaj temeljac od hobotnice može se koristiti za pripremu raznih ukusnih rižota. Odrežite pipke na mjestima gdje se spajaju s tijelom. Prerežite pipke i ostavite ih sa strane da se ohlade. Možete upotrijebiti i jestive dijelove glave hobotnice. Dok se hobotnica hladi, iskoristite vrijeme i narežite papriku, dvije rajčice i preostali luk na kockice. Ohlađenu hobotnicu narežite na veće kockice, pomiješajte je s nasjeckanim lukom, rajčicama i paprikom. Grubo nasjeckajte svježi korijander i promiješajte. Začinite maslinovim uljem i octom, paprikom u prahu, čilijem i svježe mljevenim crnim paprom. Svega dodajte prema vlastitom ukusu i ukusu onih kojima ćete jelo poslužiti. Ohladite barem 30 minuta prije posluživanja. Hobotnica je prirodno slana, stoga je preporuka da probate salatu prije nego što dodate sol i ostale začine.