OVA OSNOVNA ŠKOLA DONIJELA JE NOVI KUĆNI RED Zabranjuju se mobiteli, pametni satovi i gazirana pića

Nakon opširne rasprave provedene na svim razinama škole (Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika), Školski odbor Osnovna škola Vrgorac jednoglasno je 3. listopada donio novi Pravilnik o kućnom redu. Većina stavki Pravilnika ostala je ista kao i ranije, ali su uvedene neke važne novine, pišu Vrgorske novine.

U školu učenici ubuduće neće moći unositi gazirana pića, ponajviše zato što u sebi sadrže veće količine šećera. Također, regulirano je da su učenici obvezni dolaziti u školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave te je napustiti najkasnije 10 minuta nakon završetka svojih školskih obveza. U školi neće biti dopušteni umjetni nokti i neprimjerena šminka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Pravilnik su unesene i novosti koje je uvelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a odnose se na mogućnost roditelja da izostanke svoje djece opravdavaju kroz e-Dnevnik. Ako roditelj ili skrbnik u roku od sedam dana od primitka pisane obavijesti ne dođe obrazložiti razloge izostanka, ovlaštena školska tijela dužna su protiv učenika pokrenuti postupak za izricanje pedagoških mjera.

Pravilnikom su određene i granice školskog dvorišta. Učenicima je za vrijeme nastave i odmora dopušteno boraviti isključivo u školi, školskom dvorištu i školskom igralištu te na prostoru odbojkaškog i košarkaškog igrališta u posjedu Srednje škole Tin Ujević, na površini uz fontanu (u vlasništvu Grada Vrgorca) sve do ulice Hrvatskih velikana (Pijaca) te u ulici Matice hrvatske (gdje je škola) od rampe do stambenog objekta obitelji Rakić. Učenicima neće biti dopušteno napuštanje školskog dvorišta, pa će eventualne kupnje u trgovinama izvan tog prostora morati obavljati ujutro prije dolaska u školu. U područnim školama učenici uglavnom borave u svojim školskim dvorištima i, tamo gdje je to moguće, igralištima i drugim susjednim površinama u vlasništvu Grada Vrgorca i njegovih mjesnih odbora.

Najvažnija novost Pravilnika tiče se mobitela i sličnih uređaja. Mobiteli i pametni satovi ubuduće će se u predmetnoj nastavi ugašeni odlagati u ormariće ili se neće donositi u školu. U razrednoj nastavi ugašeni će se ostavljati u školskim torbama ili se neće donositi u školu. Iznimno, u hitnim slučajevima, uz odobrenje učitelja, učenik može koristiti mobitel. Zabranjeno je korištenje mobitela tijekom malog i velikog odmora, sve do završetka nastave za pojedini razred, osim u slučaju nužnosti, o čemu učenik treba obavijestiti predmetnog ili dežurnog učitelja. U slučaju da učenici koriste mobitele i druge tehničke uređaje, isti će im biti oduzeti i vraćeni roditeljima, a nakon drugog oduzimanja učenicima će biti izrečena odgovarajuća pedagoška mjera, a uređaj će biti zadržan u školi do kraja polugodišta. Iznimka od ovih pravila odnosi se na učenike s kroničnim bolestima, poput šećerne bolesti, kojima je uređaj potreban.

Novi Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Vrgorac stupa na snagu u utorak 7. listopada.