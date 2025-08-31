Ova namirnica pomoći će vam skinuti masne naslage na trbuhu

Ako želite prilagoditi svoju prehranu u svrhu mršavljenja, stručnjaci preporučuju da u svoju svakodnevnu rutinu uključite konzumaciju grčkog jogurta. Visceralna mast, odnosno duboka trbušna mast koja okružuje vaše organe, predstavlja više od običnoga estetskog problema.

"Kada je prisutna prekomjerna količina visceralne masti, ona može postati opasna jer okružuje organe, izaziva upalu i oštećuje metabolizam", objasnio je liječnik i suosnivač Zaklade za angiogenezu William Li u razgovoru za Eating Well.

Istraživanja su pokazala da osobe s viškom visceralne masti imaju povećanu vjerojatnost razvoja čitavog niza kroničnih bolesti, uključujući rak, kardiovaskularne bolesti i dijabetes tipa 2.

Manje, održive promjene u vašim prehrambenim navikama mogu vas zaštititi od te problematične trbušne masti. Li navodi da je jedna od mogućnosti dodavanje veće količine punomasnog grčkog jogurta u vašu rutinu. Tu tvrdnju podupire i znanost - istraživanja pokazuju da je ovaj punomasni mliječni proizvod bogat hranjivim tvarima koje mogu pomoći u smanjivanju visceralne masti.

Grčki jogurt pruža snažnu kombinaciju proteina, probiotika i masti koje mogu doprinijeti smanjenju visceralne masti kada se kombiniraju s uravnoteženom prehranom i aktivnim načinom života.

Istraživanja su pokazala da punomasno mlijeko, glavni sastojak punomasnog grčkog jogurta, obiluje hranjivim tvarima povezanima s manjim opsegom struka i nižom tjelesnom masom.

Velik dio zasluga pripada jedinstvenome hranjivom profilu mliječne masti. Mliječna mast sadrži kombinaciju spojeva koji mogu potpomognuti gubitak težine, poput triglicerida srednjeg lanca, konjugirane linolenske kiseline i maslačne kiseline. Ti spojevi mogu usporavati brzinu kojom tijelo pohranjuje masti te povećavati brzinu sagorijevanja kalorija i razgradnje masti za energiju.

Ovaj bogati, kremasti mliječni proizvod također može zaštititi od nakupljanja visceralne masti pomagajući vam da se osjećate sito. Njegova mast pomaže usporavanju probave, tako da hrana dulje ostaje u želucu, što vam može pomoći da jedete manje.

Međutim, sposobnost punomasnog jogurta da smanji visceralnu mast ne proizlazi samo iz mliječne masti. Grčki jogurt sadrži prirodnu kombinaciju brzo upojivog proteina sirutke i sporije probavljiv kazein. Ta kombinacija pomaže u stvaranju trenutnog i dugotrajnog osjećaja sitosti, što može poduprijeti regulaciju tjelesne mase.

Osim toga, jogurt je bogat bioaktivnim peptidima - malim fragmentima proteina koji imaju snažna svojstva suzbijanja apetita.