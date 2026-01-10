Ova namirnica na vjetrobranskom staklu može spriječiti stvaranje leda

Plastična folija s magnetima od rijetkih metala. Plastika pokriva vjetrobransko staklo, magneti je drže za auto. Avioni koriste alkohol kao glavni sastojak sredstava za odleđivanje. Ako živite u ledenim uvjetima, možda koristite 90 % izopropilnog alkohola u spremniku tekućine za pranje stakala, prenosi Express.

Upalite auto – uključite odmagljivanje. Pričekajte dvije do tri minute i strugač će sada lako ukloniti led jer je veza sa staklom popustila.

Zagrijavanje automobila

Zagrijavanje automobila je također korisno za turiste jer možete pregrijati auto u snijegu ako se crijevo hladnjaka zaledi.

To sam često viđao u Lake Tahoeu na skijaškim putovanjima. Motor se vrlo brzo zagrije kad se blok može grijati, ali hladnjak ne može cirkulirati antifriz, piše N1.

Drugi korisnik se nadovezao:

„Stavite ručnik preko vjetrobranskog stakla i kad dođe vrijeme za čišćenje auta, staklo će biti čisto!

Ako to ne želite, jednostavno uključite grijanje stakala i sastružite led. Ne grebe staklo.“

Voda kao najgora opcija na bilo kojoj temperaturi

Treći je savjetovao:

„Sto posto – dobar plastični strugač. Voda je vjerojatno najgora opcija na bilo kojoj temperaturi. Vidio sam kako topli zrak razbije staklo na ekstremnoj hladnoći. Osim toga, dodajete najvažniji sastojak za stvaranje još više leda.

Te ‘mikro-ogrebotine’ treba prihvatiti kao dio realnosti. Ako vam je i najmanje oštećenje strugačem veliki problem… vjerojatno ne biste trebali voziti auto po javnim cestama ili ga parkirati vani. Ako vam je to stvarno toliki problem, možda nabavite navlaku za staklo.“

Još jedan korisnik zaključio je:

„Strugač, kraj rasprave. Živim u Kanadi 27 godina, vjerujte mi – korištenje vode je glupo.“

Posljednji prijedlog dao je još jedan korisnik:

„Možete kupiti i navlaku za vjetrobransko staklo kako biste spriječili led i snijeg. Nije baš praktična za stavljanje nakon vožnje, ali stvarno dobro funkcionira.“

Upalite auto. Do trenutka polaska sva su stakla čista. Je li temperatura u normalnom rasponu ili niska? Dobro. Ako je visoka – ugasite motor jer je hladnjak ili crijevo zaleđeno.“