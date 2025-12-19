Close Menu

Ova javna vatrogasna postrojba ima pravi "baby boom": "Malo bake uskaču, ali ide"

Ove je godine rođeno osam beba, što predstavlja rekord! Obitelji su im i najveća potpora izvan posla, koji često nosi opasnost i neizvjesnost

U našičkoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) ove je godine rođeno osam beba, što predstavlja rekord! Obitelji su im i najveća potpora izvan posla, koji često nosi opasnost i neizvjesnost.

Prije dvije godine, zbog ozljeda nastalih pri gašenju požara u osječkoj tvrtki Drava International, vatrogasac Marijan Gajski bio je na rubu života, a danas slavi jer mu se prije nekoliko mjeseci rodila malena Doris. Dok se oporavlja nakon brojnih operacija sada ima potporu i novu nadu.

- Pomažem supruzi oko bebe, govori za HTV Marijan Gajski iz JVP-a Našice, kojeg čeka operacija.

Ovaj herojski poziv ima buduće kandidate jer bebe pri posjetu vatrogasnoj postrojbi nisu zaplakale. 

- Prvi baby boom bio je 2018., sada su došli mladi kolege, govori zapovjednik JVP-a Našice Danijel Matković.

Darko Anđelić ponosni je otac male Sare iz nove i sina Jakova iz prethodne generacije baby booma. 

- Malo bake uskaču, ali ide, vatrogasci se snađu, navodi Darko.

U obitelji Kovačević rođene su blizanke Mila i Tea. Petra Kovačević, supruga vatrogasca Josipa Kovačevića kaže da je tajna uspjeha u tome što joj suprug pomaže u svakodnevnim obvezama.

Demografskim mjerama pomaže grad Našice.

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je u proteklih 5 - 6 godina ulaganjem od 100 milijuna eura u grad Našice promijenjena vizuru grada i stvorena poželjna slika za život mladih obitelji.

Ove je godine u Našicama rođeno 23 djece više nego lani. Broj je povećalo i "demografsko čudo" iz vatrogasne postrojbe. Bebe vatrogasaca odjećom poručuju "mi palimo srca".

Zajedništvo koje našičke vatrogasce veže na intervencijama potpunije je kada dijele najljepše životne trenutke. 

