Ova droga može gotovo utrostručiti rizik od moždanog udara kod osoba mlađih od 55 godina

Najopsežnija analiza dosad o uporabi droga i riziku od moždanog udara identificirala je tri zabrinjavajuće supstance – od kojih jedna može gotovo utrostručiti rizik od pucanja krvne žile u mozgu.

Istraživači sa Sveučilišta u Cambridgeu u Ujedinjenom Kraljevstvu otkrili su da su sudionici u nizu studija koji su rekreativno koristili amfetamine, kokain ili kanabis imali veću vjerojatnost da dožive moždani udar nego oni koji ih ne koriste.

Najveći rizik imali su korisnici amfetamina, ali ni kokain nije bio daleko iza. Upotreba kanabisa pokazala je manji, ali i dalje značajan rizik od moždanog udara, više usporediv s rizikom koji nosi teška konzumacija alkohola.

Ova opsežna sustavna analiza, piše Science Alert, obuhvaća zdravstvene podatke više od 100 milijuna ljudi koji su sudjelovali u ranijim istraživanjima o rekreativnoj uporabi droga. Osim toga, dodatne analize temeljene na prethodnim genetskim studijama istraživale su može li se povećani rizik od moždanog udara povezati s uzročno-posljedičnim učinkom samih droga.

Prema glavnoj autorici Megan Ritson, koja na Cambridgeu proučava genetiku moždanog udara, rezultati pružaju „uvjerljive dokaze da su droge poput kokaina, amfetamina i kanabisa uzročni čimbenici rizika za moždani udar.”

Posebno su se istaknuli amfetamini. Riječ je o snažnim i ovisnost izazivajućim stimulansima živčanog sustava koji se ponekad na ulici nazivaju „meth“ ili „ice“.

Objedinjujući podatke iz osam ranijih studija, Ritson i njezini kolege utvrdili su da uporaba amfetamina više nego udvostručuje rizik od moždanog udara kod odraslih svih dobnih skupina. Kod osoba mlađih od 55 godina rizik je gotovo utrostručen.

Kada se uzmu u obzir sve dobne skupine, rekreativna uporaba amfetamina povećava rizik od ishemijskog moždanog udara (krvni ugrušak u krvnim žilama mozga) za 137 posto. Također povećava rizik od hemoragijskog moždanog udara (pucanje krvne žile u mozgu) za 183 posto.

To ne znači da je osoba koja koristi amfetamine osuđena na moždani udar, ali znači da njezin rizik može biti gotovo tri puta veći nego kod osoba koje ih ne koriste.

Relativni rizik povezan s uporabom kokaina nije bio daleko manji. Ta droga pokazala je jednu od najsnažnijih negativnih povezanosti sa zdravljem: gotovo udvostručuje rizik od bilo koje vrste moždanog udara, a više nego udvostručuje rizik od hemoragijskog moždanog udara.

U pratećoj genetskoj analizi pojavili su se dodatni dokazi da je poremećaj povezan s uporabom kokaina uzročno povezan s kardioembolijskim moždanim udarima i intracerebralnim krvarenjima, iako još nije jasno na koji način droga uzrokuje taj učinak.

Poput amfetamina, kokain je stimulans središnjeg živčanog sustava koji izaziva ovisnost i može uzrokovati nagle skokove krvnog tlaka, istodobno sužavajući krvne žile. To s vremenom može povećati opasnost koju predstavljaju krvni ugrušci.

„Naša analiza sugerira da upravo ove droge povećavaju rizik od moždanog udara, a ne samo drugi životni čimbenici povezani s njihovim korisnicima“, kaže genetski epidemiolog Eric Harshfield.

U usporedbi s kokainom i amfetaminima, relativni rizik od moždanog udara povezan s kanabisom bio je znatno manji, ali i dalje značajan.

Iako su ranija istraživanja o kanabisu i krvožilnim bolestima, poput moždanog udara, davala proturečne rezultate, ova analiza sugerira da kanabis ponajviše povećava rizik od ishemijskog moždanog udara u odnosu na druge vrste.

Analizirajući 19 ranijih studija, istraživači su utvrdili da je rekreativna uporaba kanabisa povezana s povećanjem rizika od bilo koje vrste moždanog udara za 16 posto, a rizik od ishemijskog moždanog udara povećava se za 39 posto.

Kod osoba mlađih od 55 godina, uporaba kanabisa povećava rizik od moždanog udara za 14 posto.

Zanimljivo je da analiza nije pronašla dokaze da je rekreativna uporaba opioida povezana s povećanim rizikom od moždanog udara.

„Uporaba ilegalnih droga je čimbenik rizika za moždani udar koji se može spriječiti“, rekla je Ritson za urednika znanosti u Guardianu Iana Samplea, „ali ne znam jesu li mladi ljudi svjesni koliko je taj rizik velik.“

Dosadašnja istraživanja pokazuju da se vjerojatnost moždanog udara dodatno povećava uz tešku konzumaciju alkohola, kao i uz rekreativnu uporabu droga poput amfetamina, kokaina ili heroina.

Ipak, relativni rizik znatno varira od osobe do osobe, ovisno o godinama korištenja, količini, dobi, spolu, prehrani, genetici, okolišu i socioekonomskom statusu.

„Ovi rezultati daju nam snažnije dokaze koji mogu usmjeriti buduća istraživanja i javnozdravstvene strategije“, kaže Ritson.

Unatoč tome, istraživački tim upozorava da su mnoge studije uključene u analizu temeljene na samoprijavljenoj uporabi droga, što znači da bi drugi životni čimbenici mogli utjecati na rezultate.

Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razdvojili svi ti čimbenici i utvrdilo što doista uzrokuje povećani rizik od moždanog udara, te kakva upozorenja i savjeti mogu biti dani rekreativnim korisnicima kako bi najbolje zaštitili svoje zdravlje.

Studija je objavljena u časopisu International Journal of Stroke.