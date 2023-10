Ova Dalmatinka najuzornija je žena u Hrvatskoj: "Za nju ne moguće ne postoji"

U subotu 7. listopada 2023. godine u Svetom Petru u Šumi na Istarskom poluotoku održan je izbor za najuzorniju seosku ženu Hrvatske, a prestižnu nagradu pobjednice ovog natjecanja u konkurenciji 17 kandidatkinja iz 15 županija, osvojila je Marina Šunić iz Rodaljica, odnosno s područja Grada Benkovca.

Kako javljaju iz Grada Benkovca, ovo natjecanje organizira se više od dvadeset godina i do sada je postao vrlo prepoznatljiv i vidljiv događaj u cijeloj Hrvatskoj, kako je u svojem obraćanju nakon čestitki nagrađenim ženama naglasila ministrica poljoprivrede Marija Vučković, izaslanica premijera Andreja Plenkovića. Prva pratilja je Gordana Brozović, predstavnica Zagrebačke županije, a titulu druge pratilje ponijela je Nives Skokić iz Vukovarsko-srijemske županije.

Svake godine svjedočimo primjerima žena koje su doista izbrisale sve granice između ruralnog i urbanog. Srušile su sve predrasude. One se naravno bave poljoprivredom u ruralnom prostoru, ali i mnogim drugim djelatnostima, dodala je ministrica Vučković.

Ovogodišnje sudionice izbora su profesorice glazbe, aktivne su u vatrogastvu, a ima i poljoprivrednih inženjera, žena koje se ističu u humanitarnom radu, koje su vrlo uspješne poduzetnice, znači trže i stvaraju dodanu vrijednost od osnovnih proizvoda, i svake je godine, čini mi se žiriju sve teže i teže, poručila je ministrica poljoprivrede kojoj je pripala čast da otvori izbor.

Od sjevera, preko unutrašnjosti i otoka, do juga Hrvatske, kreativne, radišne, mudre i poduzetne, sve redom uzorne hrvatske seoske žene, ponos svojih županija. I, kaže desetoročlani žiri, evo najuzornije među njima.

Pa ja to ne radim sama, uz mene je uvijek suprug, mojih četvero djece, moji roditelji, moja braća, sva rodbina, svi smo mi zajedno, kada nešto treba, kada je veliki posao, dovoljan je poziv i nas je već 20 na polju, objasnila je Marina Šunić iz Rodaljice.

Čak 83 posto Europske unije čini ruralno područje a 30 posto svih poljoprivrednih gospodarstava vode žene.

Prije svega ovdje smo čuli da su hrabre, ali i da su tu cijele obitelji koje ostaju u ruralnome prostoru, što nam je iznimno važno ako to stavimo i u kontekst depopulacije ruralnog prostora s kojim se suočava cijela EU, sve zemlje EU, rekla je Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu.

Te žene brišu granice između ruralnog i gradskog, ruše predrasude, za njih nemogućeg nema, to se vidi i na ovim Izborima koji se održavaju već 23. godinu, kaže ministrica poljoprivrede.

U njima sudjeluju žene koje se naravno bave poljoprivredom, humanitarnim radom, umjetničkim radom, pjesmom, glazbom, vatrogastvom čak primjerice, različitim inženjerskim strukama, tako da je sjajno da Hrvatska ima sve više prilike to vidjeti. To znači da upravo one stvaraju dodanu vrijednost od osnovnih proizvoda, i svake je godine, čini mi se, žiriju sve teže i teže zaključila je ministrica Marija Vučković.

Iduće godine će se najuzornija seoska hrvatska žena birati u Dalmaciji, u Zadarskoj županiji, odnosno u Gradu Benkovcu.

Ovogodišnji izbor najuzornije hrvatske seoske žene održan je u Svetom Petru u Šumi, odakle dolazi prošlogodišnja pobjednica Antonija Mrzlić Budak. Organizaciju potpisuje Udruga Uzorne hrvatske seoske žene, a pokroviteljstvo Hrvatski sabor, Ministarstvo poljoprivrede, Istarska županija, zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak te TZ Istre i TZ Središnje Istre.

Izbor za najuzorniju seosku ženu Hrvatske pored obitelji Marine Šunić došli su podržati članovi KUD-a Kamen Bukovica, gradonačelnik Grada Benkovca Tomislav Bulić i njegov zamjenik Tomislav Klarica, piše Antena Zadar.