Ova cura je jučer napravila Only Fans, kaže da je već zaradila 3.4 milijuna dolara

Piper Rockelle, američka influencerica koja se na YouTubeu pojavljuje od osme godine, tvrdi da je u prvih 24 sata na OnlyFansu zaradila čak 3,4 milijuna dolara, piše Index.

Rockelle je svoj profil otvorila na Novu godinu, nedugo nakon što je navršila 18 godina. Na društvenim mrežama je objavila screenshot prema kojem je u manje od jednog dana došla do milijunskih iznosa, a u jednoj objavi (koja je kasnije uklonjena s X-a) napisala je: “Vi ste najbolji, hvala vam što ste mi promijenili život.”

Tvrdi da je srušila rekord

Rockelle je pritom tvrdila i da je “srušila rekord” jer je navodno zaradila milijun dolara u manje od sat vremena.

Piper već godinama gradi ogromnu publiku: ima više od 12 milijuna pretplatnika na YouTubeu, 18 milijuna pratitelja na TikToku te 6,6 milijuna na Instagramu.

Nakon objave brojki krenule su optužbe da su iznosi lažirani, ali i rasprave o tome koliko je uznemirujuće da se toliko ljudi pretplatilo na njen profil čim je postala punoljetna.

“Ekstremno je uznemirujuće da ljudi gledaju dječje youtubere i onda plaćaju OF pretplate čim postanu punoljetni”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao: “Vi ste žrtva predatorskog kapitalizma.”

Obitelj je već bila u centru velikih kontroverzi

Piper i njezina obitelj već su ranije bili povezivani s ozbiljnim optužbama oko online sadržaja. Netflix je prošle godine objavio dokumentarac Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing, u kojem je nekoliko mladih glumaca optužilo Piperinu majku Tiffany Smith za zlostavljanje.

U dokumentarcu se spominju i teške optužbe - uključujući navode da je Tiffany slala Piperino donje rublje muškarcima. Tiffany je te optužbe negirala.

Tiffany Smith je 2017. pokrenula grupu mladih influencera poznatu kao “The Squad”, koja se pojavljivala u Piperinim videima. Neki su se članovi čak preselili kod obitelji kako bi se povećao broj snimanja.

Kasnije je 11 članova podnijelo tužbu protiv Tiffany, tvrdeći da su bili iskorištavani i izloženi emocionalno, fizički, a ponekad i seksualno zlostavljačkom okruženju. U tekstu se spominjalo i da su djeca radila bez pauza za odmor i obrok te bez školovanja na setu.

Prema pisanju LA Timesa, pojavile su se i dodatne optužbe iz 2022., uključujući navode o seksualno eksplicitnim komentarima te o tome da je djeci nudila kolače s konopljom, koje su navodno pojela ne znajući što su.

Tužba je završila nagodbom od 1,85 milijuna dolara u listopadu 2024., a Tiffany Smith negira sve optužbe.