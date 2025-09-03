Otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri na području Grada Sinja za dijelove katastarskih općina Brnaze i Radošić

Dana 2. rujna 2025. godine u 12:00 sati, svečano su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri građevinskog područja na području Grada Sinja za dio katastarske općine Brnaze i dio katastarske općine Radošić u okviru provedbe Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2025. godinu.

Otvaranju radova prisustvovali su gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, pročelnica Područnog ureda za katastar Split Nada Ujević, viša državnoodvjetnička savjetnica-specijalist, Margarita Tadić, voditeljica zk odjela Sinj, Marija Majić, ovlaštena zk. referentica Marija Dukić, predstavnik katastara Sinj, Ivan Vuleta, predstavnica tvrtke izvođača radova, Angelina Mrša te predstavnik odvjetničkog ureda, Vinko Samardžić. Prije samog otkrivanja ploče kojom se obilježava početak radova katastarskoj izmjeri, održan je sastanak u vijećnici kojem su prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za imovinu i prostorno uređenje Grada Sinja, Snježana Tiganj te zamjenik gradonačelnika, Denis Bobeta.

Gradonačelnik Grada Sinja, uvodno je istaknuo kako će Grad Sinj učiniti sve potrebno da ljudi shvate koliko je ovo koristan projekt, te da je ovo prilika da građani Brnaza i Radošića riješe svoju imovinsku situaciju.

Pročelnica Područnog ureda za katastar Split Nada Ujević, istaknula je kako se katastarska izmjera i obnova zemljišne knjige za dio k. o. Brnaze i k.o. Radošić provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2025. godinu koji je donijela Vlada RH, a koja je prepoznala da sređene evidencije o nekretninama pridonose razvoju lokalne sredine. Riječ je o projektu vrijednom 1,2 milijuna eura, koji obuhvaća 361 hektar građevinskog zemljišta unutar katastarskih općina Brnaze i Radošić, te 4918 kat. čestica i 1930 zgrada a koji projekt će biti u potpunosti financiran sredstvima državnog proračuna, bez ikakavog troška za građane koji će time dobiti uređene i pravno čiste nekretnine, neovisno o prethodno neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Naglasila je kako je aktivno sudjelovanje svih stanovnika ključno za uspješnu provedbu projekta te ih je pozvala da se uključe u katastarsku izmjeru, sudjeluju na javnom skupu koji će se održati dana 5. rujna 2025.g. u 18:00 sati u zgradi Palacina, Andrije Kačića Miošića 5 u Sinju, prate službene objave i informiraju se putem službene stranice DGU: www.visegodisnjiprogram.dgu.hr te da se odazovu pozivu Državne geodetske uprave i izvoditelja radova. Rezultat projekta je evidentiranje svake čestice u katastru i u zemljišnim knjigama te usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu.