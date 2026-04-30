Otvorene su prijave na trail natjecanje u sklopu Trogir Outdoor Festivala

Trogir će 16.5. postati središte outdoor avanture i sportskog uzbuđenja zahvaljujući Trogir outdoor festivalu koji okuplja rekreativce, profesionalne sportaše i zaljubljenike u prirodu iz cijele regije. Poseban naglasak festivala stavljen je na atraktivno trail natjecanje koje sudionicima pruža jedinstvenu priliku za istraživanje prirodnih ljepota trogirskog zaleđa i obale.

Masters of trail utrka osmišljena je kako bi zadovoljila različite razine spremnosti – od početnika do iskusnih trkača. Staze vode kroz raznolike terene, uključujući makadamske puteve, šumske staze i slikovite vidikovce s pogledom na Jadransko more i okolne otoke. Sudionike očekuje spoj sportskog izazova, netaknute prirode i nezaboravnih panorama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trogir outdoor festival još jednom potvrđuje svoju ulogu kao nezaobilazno događanje za sve koji žele aktivno provesti vrijeme u prirodi.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na trail natjecanje i postanu dio ove jedinstvene sportske priče.

Prijave su otvorene na sljedećem linku: https://runraja.run/events/masters-of-trail

Za više informacija o programu i detaljima natjecanja, posjetite službene kanale Turističke zajednice grada Trogira.

Vidimo se u Trogiru!