Otvorene prijave za novi ciklus županijske digitalne edukacije e-Umirovljenik - prijavite se do 16. studenoga!

Nakon što je u prvom ciklusu više od 500 polaznika u Splitu, Sinju i Imotskom uspješno savladalo osnove korištenja digitalnih tehnologija, ove se godine program dodatno širi te uključuje i novu lokaciju u Supetru na Braču. Prijave se zaprimaju do 16. studenoga, a za sve sudionike osigurani su prostor i tehnička oprema.

Program za stjecanje ključnih digitalnih vještina

e-Umirovljenik je jedinstven program Digitalne Dalmacije, osmišljen kako bi starijim građanima omogućio praktično, jednostavno i sigurno uvođenje u digitalni svijet. Polaznici kroz edukaciju stječu potrebna znanja za svakodnevnu uporabu pametnih telefona, interneta i suvremenih digitalnih alata. Naučit će kako uključiti i puniti digitalne uređaje, koristiti zaslon osjetljiv na dodir i virtualne tipkovnice te kako pametni telefon može postati koristan alat za informiranje, komunikaciju i organizaciju. Poseban naglasak stavlja se na samostalno i sigurno pretraživanje interneta te razumijevanje osnovnih pravila zaštite osobnih podataka.

Uz osnove sigurne uporabe interneta, polaznici će svladati i postupke fotografiranja i snimanja videa, njihovu pohranu te slanje prijateljima i obitelji. Kroz radionice posvećene digitalnom druženju upoznat će različite komunikacijske aplikacije, načine slanja i primanja poruka, fotografija i videozapisa te korištenje sadržaja poput knjiga i časopisa u digitalnom obliku. Posebna je pažnja posvećena sigurnosti i privatnosti, prepoznavanju sumnjivih poruka i pokušaja prijevara, kao i usvajanju dobrih praksi zaštite osobnih podataka.

Uvod u e-Građane

Važan segment programa obuhvaća upoznavanje sa sustavom e-Građani. Polaznici se upoznaju s postupkom prijave, svrhom digitalnog pretinca te pravilima sigurnog korištenja državnih internetskih usluga, čime se potiče njihova samostalnost i omogućuje ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnim administrativnim i društvenim procesima.

Pozitivna iskustva prvog ciklusa

Prvo izdanje programa održano je od travnja do srpnja ove godine u prostoru Županijskog tehnološkog huba Digitalna Dalmacija na Splitu 3, u Veteranskom centru u Sinju, Gradskoj knjižnici „Don Mihovil Pavlinović“ u Imotskom te u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu (objekti „Zenta“ i „Vukovarska“). Kroz praktične radionice polaznici su svladali osnovne digitalne vještine, dok su dodatne teme o umjetnoj inteligenciji i primjenama digitalnih alata u svakodnevnom životu privukle posebnu pozornost. Program je pokazao kako digitalna edukacija starijih građana snažno doprinosi društvenoj uključenosti i osobnom napretku.

Edukatori s dugogodišnjim iskustvom

Edukacije provode iskusni predavači Digitalne Dalmacije, voditelji tečajeva programiranja i EDIT-nastavnici, koji polaznicima pružaju individualnu podršku te ih uče kroz praktične primjere. Organizatori ističu kako je prvi ciklus pokazao stvarne pozitivne promjene u životima polaznika, koji su stekli samopouzdanje, postali digitalno aktivniji i spremnije koristili nove tehnologije.

Pridružite se i prijavite danas

Program poziva umirovljenike, kao i njihove obitelji i prijatelje, da iskoriste priliku i prijave se na besplatnu edukaciju koja potiče samostalnost, povezanost i aktivno sudjelovanje u suvremenom društvu. Broj mjesta je ograničen.

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete do 16. studenoga putem mrežne stranice: digitalnadalmacija.hr/eumirovljenik