Otvorene prijave za jubilarnu 20. Splitsku tiramolu

Tradicionalna godišnja izložba fotografija mladih fotografkinja i fotografa 'Splitska tiramola' ove godine slavi 20. rođendan. Udruga za promociju kulture mladih 'Splitski portal' po dvadeseti put je raspisala natječaj na kojeg svoje radove mogu prijaviti autorice i autori koji još uvijek nemaju 30 godina, a prijave se zaprimaju do 5. prosinca 2025. godine do 23:59.

Tema izložbe je kao i do sad slobodna, a jedini uvjet za prijavu je da su fotografije nastale u Splitu, te da nisu starije od dvije godine.

Radovi najboljih mladih fotografa i fotografkinja (profesionalaca i amatera) i ovoga puta izložit će se u Galeriji fotografija Fotokluba Split od 12. do 24. 12. 2025., a postav će ove birati Ivan Milas, splitski dizajner i fotograf.

Ivan Milas, splitski dizajner i diplomant dizajna novih medija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, aktivno izlaže još od studentskih dana. Njegovi radovi bili su predstavljeni na nizu domaćih i međunarodnih manifestacija poput ZGRAFA, Magdalene, CroPaka, Biennala HDD-a, Young Creation Companionshipa u Parizu, Hrvatskog Biennala ilustracije, Adria Art Annalea i drugih. Još kao student nagrađen je posebnim priznanjem na izložbi Hrvatskog dizajna 0708. Godine 2022. ostvario je svoju prvu samostalnu izložbu plakata “Grafičko dekodiranje arhitekture” u galeriji CTRL+Z. U dizajnu djeluje više od desetljeća, s naglaskom na oblikovanje vizualnih identiteta i dizajn digitalnih iskustava. Krajem 2017. pokreće dizajn kolektiv Beta&Co, koji danas okuplja troje dizajnera. Uz dizajn, fotografija mu je dugogodišnja paralelna strast. Najbliža mu je street life, crno-bijela estetika, u kojoj kroz nenametljivo promatranje bilježi spontane prizore i kratke susrete nepoznatih ljudi - fragmente života koji bi inače prošli neprimijećeno.

"Splitska.tiramola" i ovog puta ima humanitarni karakter, jer sve fotografije koje budu odabrane za postav izložbe uz dozvolu autora prodavati će se na 24. humanitarnoj akciji "A di si ti?" udruge "MoSt", na splitskoj Rivi 13. prosinca 2025., u sklopu koje se već tradicionalno u mjesecu prosincu prikuplja pomoć za korisnice/ke, te za uređenje i opremanje prostora Centra za beskućnice/ke.

Splitska.tiramola ima novi logo

Nakon 19 godina i sjajnog loga koji je izradila Ana Vuko, došlo je vrijeme za promjene.

Logo za 20. izdanje Splitske.tiramole vizualno se oslanja na početke ove izložbe, kada su fotografije mladih autora bile izložene jednostavno - pričvršćene štipaljkama na konop.

U središtu znaka nalazi se blago nakrivljeni pravokutnik koji simbolizira okvir fotografije, ali i laganu nesavršenost i spontanost koja je oduvijek bila dio Tiramolinog duha. Unutar okvira iscrtane su tri dijagonalne linije koje predstavljaju konope, odnosno tiramole, prepoznatljiv element dalmatinskih pročelja. Te tri linije istovremeno su i diskretna aluzija na slovo S, čime znak dobiva dodatnu slojevitost u vrlo jednostavnoj i čistoj formi.

Rezultat je suvremen, minimalistički logo koji povezuje tradiciju izlaganja na konopu s vizualnim jezikom današnje fotografije – spoj prošlosti i sadašnjosti u čast dvadesetoj obljetnici izložbe.

Redizajn loga potpisuje Beta&Co., dizajn kolektiv iz Splita osnovan 2017. godine, specijaliziran za oblikovanje vizualnih identiteta i dizajn digitalnih iskustava. Kolektiv čine vlasnik i art direktor Ivan Milas te dizajneri Matija Sandrić i Bruna Krčelić.

Kroz strateški pristup i rafiniranu estetiku, Beta&Co. razvija brendove koji ostavljaju dugotrajan dojam, s naglaskom na jasnu komunikaciju i suvremene vizualne standarde. Redizajn loga Splitske.tiramole još je jedan projekt koji potvrđuje njihovu predanost kvaliteti i promišljenom dizajnu.

Mladi kreativci, zavirite u svoje foldere i memorijske kartice i do 5. prosinca pošaljite svoje radove pa makar imali i samo jedan moment zabilježen fotoaparatom, a za kojeg vjerujete da je nešto vrijedno pokazivanja javnosti!

Prije slanja provjerite pravila "Splitske.tiramole":

- prijavljene fotografije ISKLJUČIVO su snimljene u Splitu i nisu starije od dvije godine (pritom ne tražimo klasične razglednice, već zanimljive momente, portrete, detalje, događaje koji su obilježili godinu...)

- fotografije trebaju biti u JPEG formatu, 40 cm (300 dpi) po dužoj stranici

- fotografije imenovati na sljedeći način: prva dva slova imena i prezimena i naziv fotografije (npr.: Ivan Matić – Zalazak sunca – > Iv-Ma – Zalazak sunca)

- nazivi fotografija poput Bez naslova ili Untitled ili automatska imena koja generira fotoaparat kao DSC01950 neće biti prihvaćene, već samo fotografije imenovane kao što je navedeno u prethodnoj točki

- prijavljene fotografije ne smiju sadržavati imena, potpise, logotipe, watermarkove, okvire ili slično

- prijavljene fotografije nisu kreirane putem AI

- može se poslati najviše pet fotografija (isključivo putem online servisa za prijenos velikih datoteka, Jumbo mail ili Wetransfer link)

- natječaj je namijenjen mladim autoricama i autorima do 30 godina starosti (30. rođendan navršavaš najkasnije 31.12.2025. godine)

- u mailu pošalji i svoje podatke (ime i prezime, godinu rođenja, broj mobitela, naziv svake od fotografija)

- odgovoriti na pitanje: pristaješ li da se tvoje odabrane fotografije prodaju i prihod donira udruzi Most

- pošaljite mail u kojem će biti umetnut link na fotografije zajedno s vašim osobnim podacima na e-mail adresu: tiramola@split.com.hr do 5. 12. 2025. u 23:59

*AUTORSKA PRAVA

Fotograf svojom prijavom potvrđuje da je ovlašten pristupiti natječaju 20. Splitska.tiramola te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na slici te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija.

Fotograf svojim sudjelovanjem daje organizatorima predmetnog fotografskog natječaja pravo korištenja prijavljenih fotografija i to bez bilo kakve naknade u svrhu promocije fotografskih natječaja "Splitska.tiramola". Time fotograf pristaje na vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno izlaganje svojih prijavljenih fotografija na izložbama, reproduciranje izloženih fotografija za potrebe marketinga i promocija, diskusija, objavljivanja na web stranicama, priopćenjima za javnost, specijaliziranim publikacijama, društvenim mrežama te ostalim medijima, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promocije ovog natječaja.

Svojim sudjelovanjem fotograf potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu Natječaja moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori Natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava.

Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

* Zaštita osobnih podataka:

Prijavom na 20. Splitsku.tiramolu i slanjem fotografija autor daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe fotografskog natječaja 20. Splitska.tiramola. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima natječaja i otvaranju izložbe.