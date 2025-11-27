Otvorene prijave za jubilarni XX. Škraping: Utrka se vraća na surovi pašmanski kamen, a svaki pretrčani kilometar donira zadarsko rodilište

Službeno je započelo odbrojavanje do jubilarnog, dvadesetog izdanja najveće međunarodne trekking utrke u Hrvatskoj. Točno u 10 sati otvorene su prijave za Škraping 2026., manifestaciju koja je od lokalnog entuzijazma izrasla u prepoznatljiv brend otočnog turizma. Utrka će se održati u subotu, 7. ožujka 2026. godine u Tkonu na otoku Pašmanu, a organizatori za veliku obljetnicu najavljuju povratak korijenima i snažan humanitarni karakter.

Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom “Tvoj trag u kamenu znači sigurnost za one najmlađe”. Organizacijski odbor donio je odluku da se 10 posto iznosa od svake uplaćene startnine, izuzev onih u dječjim kategorijama, izravno usmjeri zadarskom rodilištu. Prikupljena sredstva namijenjena su kupnji uređaja za centralni CTG monitoring, čime će natjecatelji, svladavajući teški otočni teren, izravno pomagati sigurnijem dolasku novih života na svijet.

Očekuje se dolazak više od 1500 natjecatelja

Organizatori za XX. izdanje najavljuju povratak esenciji utrke – surovom, ali atraktivnom kretanju po oštrom otočnom kamenju, odnosno škrapama, po kojima je utrka i dobila ime. Očekuje se dolazak više od 1500 natjecatelja iz Hrvatske i desetak europskih zemalja, koji će snage odmjeriti u tradicionalnim kategorijama prilagođenima različitim razinama fizičke spreme.

Kraljevska disciplina “Ultra”, duga približno 45 kilometara, namijenjena je iskusnim trail trkačima i onima koji traže ekstremni izazov snalaženja u prostoru. Kategorija “Challenger” od 25 kilometara nudi balans između brzine i zahtjevnog terena, dok je za rekreativce i one željne bržeg tempa predviđena kategorija “Active” dužine 12 kilometara. Najmasovnija dionica i dalje ostaje “Light” ili obiteljska kategorija od 6 kilometara, namijenjena šetačima i obiteljima s djecom koji žele doživjeti vizure Nacionalnog parka Kornati i Pašmanskog kanala bez natjecateljskog pritiska.

Uz sportski dio, Škraping zadržava i svoju ključnu gospodarsku ulogu kroz Sajam otočnih proizvoda koji se održava usporedno s utrkom. Sajam okuplja nositelje prestižne oznake “Hrvatski otočni proizvod” (HOP) te posjetiteljima nudi autohtone delicije, prirodnu kozmetiku i suvenire, čime se izravno potiče lokalna ekonomija izvan glavne turističke sezone.

Prijave za jubilarni XX. Škraping moguće su od danas isključivo putem službene online platforme Tracey Sport, gdje su dostupni i svi detalji o utrci te humanitarnom cilju ovogodišnje akcije.