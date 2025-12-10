Otvorene prijave za 24. Božićno-novogodišnji malonogometni turnir u Solinu

Malonogometni klub Solin 1980 otvorio je prijave za 24. izdanje tradicionalnog Božićno-novogodišnjeg malonogometnog turnira, koji će se održati od 27. do 29. prosinca 2025. godine u sportskoj dvorani Bilankuša.

Riječ je o turniru koji već gotovo četvrt stoljeća zauzima važno mjesto u solinskoj blagdanskoj sportskoj tradiciji, okupljajući mlade futsalere iz Solina i šire regije. Organizatori i ovoga puta najavljuju tri dana kvalitetnog malog nogometa, sportskog nadmetanja i druženja u pozitivnoj blagdanskoj atmosferi.

Prijave za turnir otvorene su do 26. prosinca, a broj mjesta je ograničen. Ekipe se mogu prijaviti putem WhatsAppa, i to kontaktiranjem Pavla (099 252 8805) ili Marina (095 535 1093). U prijavi je potrebno navesti naziv ekipe, kategoriju (pioniri ili kadeti) te ime i kontakt odgovorne osobe.

Turnir je namijenjen mlađim uzrastima, i to u dvije kategorije:

kadeti (2009. godište i mlađi) te pioniri (2011. godište i mlađi).

Kotizacija po ekipi iznosi 80 eura, a utakmice će se igrati prema futsal pravilima u sustavu 5 + 1, uz maksimalno 14 igrača po ekipi.

Organizatori poručuju kako je cilj turnira, osim natjecateljskog dijela, potaknuti fair-play, sportski duh i stvaranje prijateljstava koja nadilaze samo teren.

Za sve dodatne informacije vezane uz organizaciju, sudjelovanje ili partnerstva, zainteresirani se mogu obratiti putem e-maila: predsjednik@mnksolin1980.hr.