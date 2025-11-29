Otvorene adventske kućice u Sinju: Provjerili smo cijene, evo što se nudi na kućicama

Sinj je i ove godine uronio u blagdanski ugođaj adventske kućice službeno su otvorene, a prve večeri već vlada dobra atmosfera. Šarena rasvjeta, urešene kućice i mirisi fritula, kobasica i kuhanog vina privukli su brojne građane, koji su s nestrpljenjem provjeravali što se nudi i – po kojim cijenama.

Na jednoj od najposjećenijih kućica posebno se traže fritule. Cijena malih fritula iznosi 3 €, srednjih 4 €, dok se veća “box” verzija može kupiti za 5 €. Na izbor su dodaci poput čokolade, šumskog voća, pistacija, karamela i kikirikija, a za one koji žele više tu su i dodaci poput keksa, kokosa, oraha i badema.

Veliku pažnju privlači i ponuda toplih napitaka i brzih zalogaja. Pečena kobasica stoji 5 €, a kuhano vino i kuhani gin po 3 €. Ista cijena vrijedi i za domaće žestoko, dok je strano žestoko 4 €, a mix žestokih pića 5 €. Coca-Cola i voda mogu se kupiti za 2,50 €.

Ponuda je raznolika i prilagođena svima – od najmlađih do onih koji se žele ugrijati zimskim delicijama. U nastavku donosimo dio atmosfere i pogled na cijene koje najviše zanimaju posjetitelje.