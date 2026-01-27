Otvorena istraga protiv sportskih moćnika. Među njima i bivši šef Hajduka?

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv troje državljana Republike Hrvatske – jednog u dobi od 57, te dvoje u dobi od 50 godina. Kako doznaje Jutarnji list, radi se o odgovornima u dubrovačkom Vaterpolskom klubu Jug.

Prema neslužbenim informacijama lista, istraga je navodno otvoren protiv bivšeg predsjednika kluba Lukše Jakobušića, sadašnjeg Tomislava Dumančića i Ognjena Kržića, sportskog direktora kluba. Ne navodeći imena osumnjičenih, DORH u svom priopćenju navodi da se trojac tereti za utaju poreza i carine te neisplate plaća.

Prema priopćenju, postoji osnovana sumnja da su se od 30. lipnja 2015. do siječnja 2022. kao odgovorne osobe udruge sa sjedištem u Dubrovniku, u nakani umanjenja porezne obveze i drugih obveznih davanja udruge nastalih po osnovi rada, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, zaposlenika i drugih osoba angažiranih po osnovi rada, pojedine zaposlenike nisu prijavili kao zaposlenike udruge, dok su s ostalim osobama dogovorili da će im dio plaće isplaćivati preko računa, a dio u gotovini.

Oštetili proračun za više od milijun eura

Na te gotovinske isplate nije obračunat i plaćen porez i prirez te nije izvršena obveza plaćanja doprinosa Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Osnovano se sumnja da su na opisani način u navedenom razdoblju na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske umanjili poreznu obvezu udruge na dohodak i prirez u ukupnom iznosu od 462.503,69 eura te nisu obračunali i uplatili doprinose iz plaće za mirovinsko osiguranje u ukupnom iznosu od 444.469,31 eura te doprinose za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 376.211,83 eura.

‘Nisam ništa vidio’

Kad su izvidi bili u tijeku, Jakobušić je tada i kao predsjednik Hajduka u travnju 2023. medijima izjavio da je već “neko vrijeme upoznat s izvidima Županijskog odvjetništva koji traju godinu dana”. “U formalno-pravnom smislu ne vodi se nikakav kazneni postupak, već se provode izvidi zbog sumnji na određene knjigovodstvene nepravilnosti oko isplata i obračuna plaća u VK Jug”, kazao je.

Ustvrdio je da “navedeni izvidi obuhvaćaju duži vremenski period, između ostalog i razdoblje u kojem sam ja obavljao funkciju predsjednika VK Jug te smatram potpuno normalnim i logičnim da budem ispitan”.

Sportski direktor kluba Ognjen Križić danas je dao kratku izjavu za Jutarnji list. “Znam da je bila istraga, ali ne znam za ovo što ste me pitali o rješenju o istrazi koje je donio DORH. Nisam ništa vidio i nisam ništa dobio i ne mogu ništa komentirati”, kazao je.