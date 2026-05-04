Otvoren novi ogranak Gradske knjižnice Marka Marulića u Tehnološkom parku Split: "Tek smo na početku, pred nama je još mnogo posla"

Riječ je o suvremeno uređenom knjižničnom prostoru koji odgovara na potrebe novog splitskog poduzetničkog inkubatora, ali i brzo rastuće zajednice Gradskog kotara Mejaši te šireg urbanog područja Splita. U 330m² posjetitelji mogu uživati u ovoj predivnoj oazi na Dračevcu, a početni fond od više od 2.600 knjiga je skroman, ali će se širiti prema željama i potrebama članova knjižnice. Ovo je 13 službeni ogranak Gradske knjižnice Marka Marulića, uz aktivan bibliobus.

Knjižnicu su svečano otvorili Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita; Goran Batinić, direktor Tehnološkog parka Split; i Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

U programu su sudjelovali arhitekti Dinko Peračić i Miranda Veljačić; Helge Klouman Marstrander, zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške u Zagrebu; Zoja Stevović – direktorica tvrtke Kancelarija d.o.o.; i saksofonisti Roko Negodić i Bartul Jurčević.

"Tek smo na početku, pred nama je još puno posla", kazala je ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split Grozdana Ribičić. Posebno se zahvalili arhitektima s kojima su već dugogodišnji suradnici, i koji su im nesebično udijelili svoj rad i svoje vrijeme kako bi se knjižnica uredila i pripremila za otvorenje.

"Skromnim fondom kupili smo knjige, police, biljke i još neke potrepštine, a postepeno ćemo nadopunjavati fond knjižnice uz suradnju s Gradom Splitom. Pratit ćemo potrebe korisnika knjižnice. Imamo i dječji kutak, vidili smo da djeca vole ovdje dolaziti i nadamo se da će sada dolaziti i u knjižnicu", dodala je.

"Nismo imali izbora nego prihvatiti ideju za ovaj divan projekt", kazala je zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, koja je knjižnicu proglasila otvorenom.

"Poziv da sudjelujemo u ovome jednostavno nismo mogli odbiti. Htjeli smo da ovaj prostor bude jedna oaza s više različitih ambijenata i možete odabrati razne načine boravka u tom prostoru, od čitanja, učenja, rada ili provođenja slobodnog vremena. Ovo je jedna izuzetno važna prilika koju vjerujem da će korisnici znati prepoznati", kazao je arhitekt Dinko Peračić.

Prisutne je pozdravio i Helge Klouman Marstrander, zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške u Zagrebu, koji je u ime veleposlanstva knjižnici donirao i knjige norveških autora na hrvatskom jeziku.

"Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje u Splitu na otvaranju nove i impozantne knjižnice. Čestitam Gradu Splitu i GKMM na ovoj inicijativi. Šalje poruku da inovacija nije samo o tehnologiji, već o znanju, imaginaciji i ljudima. Ovo mjesto spaja prošlost i budućnost. U vremenu kada su informacije svugdje, uloga knjižnica se ne smanjuje već evoluira. Ostaju mjesta za znatiželju i znanje, otvorene svima bez obzira na pozadinu i godine", kazao je.

Otvorenje knjižnice su pozdravili i njeni 'susjedi' u Tehnološkom parku.

"Mi smo već sedam mjeseci stanari Tehnološkog parka, i oduševljeni smo što je knjižnica otvorila do nas. Ovo će biti jedna oaza opuštanja, i mjesto gdje će se stvarati nove ideje u našem digitalnom okružju", kazala je Zoja Stevović, direktorica tvrtke Kancelarija d.o.o.

Povodom otvorenja knjižnice u prostorima Tehnološkog parka upriličena je i izložba „eKultura“ Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Izložba se sastoji od dvadeset plakata s prikazima 3D digitaliziranih muzejskih predmeta iz zbirki Muzeja triljskog kraja, Muzeja Cetinske krajine i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Putem QR koda posjetitelji će moći skenirati predmete i preuzeti mobilnu aplikaciju koja omogućuje njihov prikaz u proširenoj stvarnosti (AR).