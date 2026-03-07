Otvoren Mjesec hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Splitu: Predavanje održao Ivo Pranjković

Na Filozofskom fakultetu u Splitu 6. ožujka 2026. svečano je otvoren Mjesec hrvatskoga jezika, manifestacija posvećena promicanju i očuvanju hrvatske jezične i kulturne baštine. Svečanost je održana u ispunjenoj Dvorani Marka Marulića, gdje su se okupili brojni studenti, profesori i ljubitelji jezikoslovlja.

Moderatorica otvorenja bila je izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić, pročelnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta. Na početku svečanosti okupljenima se obratio prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Nikša Varezić, koji je uime uprave Fakulteta pozdravio sudionike i naglasio važnost obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika. Podsjetio je kako se ta manifestacija tradicionalno veže uz razdoblje između Međunarodnog dana materinskoga jezika i dana objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, povijesnog dokumenta kojim su hrvatski intelektualci istaknuli pravo hrvatskog jezika na ravnopravan položaj.

Istaknuto je kako je jezik mnogo više od sredstva sporazumijevanja – on je temelj identiteta, povijesti i kulture jednog naroda. Upravo su u jeziku sačuvane uspomene, pjesme, molitve, znanstvena otkrića i svakodnevne misli brojnih generacija. Posebno je naglašena važnost njegovanja standardnoga jezika, ali i očuvanja hrvatskih narječja – čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga – koja zajedno čine bogatstvo hrvatske jezične baštine.

Sudionike je potom pozdravila izv. prof. dr. sc. Gordana Laco, predstojnica Katedre za hrvatski jezik i književnost Odsjeka za učiteljski studij, istaknuvši važnost obrazovanja budućih učitelja i odgojitelja koji će hrvatski jezik prenositi novim generacijama.

Posebno iznenađenje programa bio je nastup učenika Osnovne škole Bijaći iz Kaštel Novoga, Stipe Bartulovića, koji je na ovogodišnjem LiDraNu briljirao interpretacijom govora Ivana Kukuljevića Sakcinskoga – prvoga govora održanog na hrvatskome jeziku u Hrvatskom saboru 1843. godine. Taj je povijesni govor otvorio put razvoju hrvatskoga kao službenoga jezika.

U sklopu otvorenja predavanje pod nazivom „Male riječi u hrvatskome jezikuˮ održao je prof. emer. dr. sc. Ivo Pranjković s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o jednom od najistaknutijih hrvatskih jezikoslovaca, čiji je dugogodišnji znanstveni rad dao velik doprinos proučavanju hrvatskoga standardnog jezika, osobito na području sintakse, povijesti jezika i funkcionalne stilistike. Prof. Pranjković autor je brojnih knjiga i znanstvenih radova, među kojima se posebno ističu Gramatika hrvatskoga jezika, Hrvatska skladnja i Gramatička značenja.

Manifestacija će se tijekom sljedećih dana nastaviti nizom aktivnosti, uključujući okrugle stolove, radionice i literarne večeri posvećene hrvatskoj jezičnoj baštini.