Otvoren je Studentski advent

Na splitskom Kampusu svečano je otvoren Studentski advent — slobodno se može reći jedan od najboljih dosad. Kako nam je rekao ravnatelj Studentskog centra Sveučilišta u Splitu Ivan Žižić, tijekom 23 dana trajanja manifestacije posjetitelji će moći uživati u čak 21 koncertu. Nastupit će, među ostalima, Ivan Zak, Mate Bulić, Jole, Andrea Šušnjara i Klapa Intrade.

Studente je pozdravio i gradonačelnik Tomislav Šuta, koji ih je pozvao da u subotu dođu na paljenje prve adventske svijeće i svečano otvaranje gradskog Adventa.

"Blagdani su pred nama — budimo u zajedništvu. A ovaj vaš Studentski advent je doista predivan", poručio je Šuta.

Pozdravne riječi uputio je i prorektor za strateško planiranje i upravljanje Sveučilišta u Splitu.

Na otvaranju smo sreli i zamjenicu gradonačelnika Mateu Dorčić, gradskog vijećnika Brunu Stričevića, voditelja Službe za studentski standard Tonija Gamulina i mnoge druge uzvanike.

Prve večeri publiku je zabavila grupa Enigma.