VIDEO Otvoren je Advent na Mertojaku. Zoran Jelenković rasplesao posjetitelje, a evo što će se večeras događati

Advent park na Mertojaku otvoren je jučer, u subotu, uz prigodan program, a svečanu vrpcu presjekao je Zoran Jelenković. Otvorenje je označilo početak adventskih događanja na Mertojaku, namijenjenih ponajprije djeci i obiteljima.

Vikend otvaranja donosi bogat sadržaj: jučer je program krenuo u 11 sati uz "Čarobne animatore" i nastup Plesne škole Dance Box, dok je danas, u nedjelju 30. studenoga, od 11:45 sati na rasporedu Klaun Spartanko, plesna skupina D-Motion te nastup udruge Down21. Posjetitelje tijekom Advent parka očekuju i lunapark te klizalište.