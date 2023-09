Otvara se novi klub u Splitu!

Split dobiva novi klub - Otium, smješten tik uz more kompleksa na Bačvicama. Otuim će tako biti mjesto za sve one ljubitelje dobre glazbe, party entuzijaste, brojne glazbenike i bendove. Osim standardnog programa koji će biti satkan od dva koncerta i jednog partija mjesečno, u Otiumu će biti i raznih popratnih programa, stand up, kvizovi, tematske zabave i drugo.

Vizija je postati utočište za sve one što znaju guštat u dobroj glazbi i dobrom điru a misija je dovoditi etablirana i manje etablirana imena koja zaslužuju pažnju. Žanrovi će biti raznoliki, od elektronike, popa, studio 54, dance 90-tih, rock and roll i samo najfinije selekcije u suradnji s vrsnim domaćim i stranim umjetnicima. Za otvaranje kluba stiže Rambo Amadeus 7. listopada, koji je jedan od najistaknutijih kultnih osoba na ex-jugoslavenskoj glazbenoj sceni. Renomirani tekstopisac, gitarist, zabavljač, skladatelj, izvođač, prvak u jedrenju i eko-aktivist - uvijek svoj, drugačiji i bez cenzure u svom autentičnom protoku i izričaju garantira putovanje za pamćenje.

Ulaznice su dostupne putem Entria.

Party program uz neko gostovanje ili domaći kolektiv, Otiumov će plesni podij uvijek biti sigurno mjesto za sve partijanere koji vole osjetiti i doživiti groove dok izlaze iz zone komfora i opuštaju se od napornog tjedna. Jednom mjesečno ugostiti će se internacionalni umjetnik uz nezaobilanu podršku domaćih snaga, a upravo 14. listopada u Otium dolazi Steve Rachmand.

Otium nije samo klub, on je ujedno i savršena lokacija za posebne prigode, okupljanja i proslave a profesionalni tim Otium kluba s dugogodišnjim iskustvom svaku Vašu organizaciju može ostvariti po najvišim standardima.

Doživite Otium, mjesto gdje se stapaju doživljaji i nastaje poseban ugođaj - vibe, bilo da je riječ o koncertu, partiju ili nekom drugom posebnom događanju.

Za sve informacije www.clubotium.com

Rambo Amadeus Press: www.ramboamadeus.com/press