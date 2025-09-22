Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica

Tijekom emocijama nabijene komemoracije za ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka gesta koju je rukom napravila njegova udovica Erika izazvala je široku raspravu na društvenim mrežama.

Komemoracija za ubijenog 31-godišnjeg aktivista održana je u nedjelju na stadionu State Farm u Glendaleu u Arizoni. Erika Kirk održala je dirljivi govor pred desecima tisuća okupljenih, a na pozornici joj se pridružio i američki predsjednik Donald Trump, koji je Krika nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.

Erika je s pozornice poručila da oprašta ubojici svog supruga.

U trenutku susreta s predsjednikom Erika je rukom napravila specifičnu gestu koja je mnoge gledatelje navela da se zapitaju o njezinu značenju. U gesti je pružila palac, kažiprst i mali prst, a srednji prst i prstenjak držala je savijenima.

Koje je značenje geste?

Na društvenim mrežama povela se rasprava o značenju te geste, a ponuđena su mnoga tumačenja, od "rock on" i "vražjih rogova" do neke političke poruke, no stvarnost je puno drugačija.

Usmjerivši gestu prema gore tijekom komemoracije, Erika Kirk poslala je jasnu poruku svom pokojnom suprugu.

Pokazala je znak "Volim te" na znakovnom jeziku, stvarajući jedan od emocionalno najsnažnijih trenutaka komemoracije, prenosi Dnevnik.hr.