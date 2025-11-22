Otkriveno potopljeno neolitičko naselje u Dalmaciji: Pod morem pronađena monumentalna struktura stara više od 6.500 godina

Pod morem uz obalu Pašmana arheolozi su otkrili iznimno vrijedno neolitičko nalazište koje bi moglo promijeniti dosadašnje spoznaje o životu i organizaciji prapovijesnih zajednica u Jadranu. Riječ je o potopljenom naselju smještenom između Neviđana i otočića Školjića, gdje je upravo završeno probno podvodno arheološko istraživanje.

Istraživanje u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost

Istraživanje je provedeno u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana", koji vodi arheolog Mate Parica s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Cilj projekta je sustavno istraživanje prapovijesnih lokaliteta koji su potopljeni uslijed porasta razine mora nakon završetka posljednjeg ledenog doba.

Tijekom probnih radova arheolozi su na morskom dnu zabilježili impresivnu umjetnu strukturu dulju od 300 metara, koja se danas nalazi na dubini od oko pet metara. Radiokarbonske analize pokazale su da struktura potječe iz oko 4700. godine prije Krista, kada je razina mora u Jadranu bila više od pet metara niža nego danas.

To znači da su građevine nekad bile na suhom, a njihova današnja potopljenost posljedica je prirodnih promjena razine mora kroz tisućljeća.

Suhozid i drveni piloni: tragovi složenog naselja

Probne sonde na lokalitetu otkrile su dio suhozida, a uz lice kamenog zida proteže se i niz gusto zabijenih drvenih pilona. Istraživači naglašavaju da je to tek manji segment šire, složene mreže struktura koje se prostiru cijelim nalazištem.

Prema dosadašnjim nalazima, neolitička zajednica na tom je izdvojenom prostoru podigla veliko naselje, ulažući goleme količine kamena. Ipak, razlozi zbog kojih je naselje izgrađeno odvojeno od obale zasad nisu jasni i ostaju predmet budućih istraživanja.

Zadarski arheolozi ističu da se posljednjih godina na istočnoj obali Jadrana bilježi porast otkrića sličnih monumentalnih neolitičkih objekata. Stručnjaci smatraju da su ih gradile zajednice snažno okrenute moru, vjerojatno s važnom ulogom pomorske trgovine i intenzivnim kontaktima među obalnim i otočnim skupinama.

Ovakva otkrića upućuju na to da je more u neolitu bilo znatno više od prirodne granice — bilo je prostor kretanja, razmjene i razvoja zajednica.

Međuinstitucionalna suradnja na terenu

Uz istraživački tim Sveučilišta u Zadru, u radu na lokalitetu sudjelovali su i stručnjaci Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te djelatnik Javne ustanove u kulturi Agencija Han Vrana. Suradnja više institucija ključna je za zahtjevne podvodne projekte, koji traže specijaliziranu opremu i multidisciplinarni pristup.