Otkriveno kako je uhvaćen pomoćnik Plenkovićeve ministrice. Odao ga bizaran detalj

Među 29 optuženih u aferi Geodezija najistaknutije ime je Davor Trupković, nekadašnji pomoćnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. On je optužen da je, u zamjenu za mito, konkretno Apple Watch, omogućio čelnicima Geodetskog fakulteta da bez nadzora izvlače novac namijenjen 3D skeniranju zgrada nakon potresa piše Index.

Dok Trupković sve optužbe odbacuje, a ministrica se u predmetu pojavljuje samo kao svjedokinja, Europsko tužiteljstvo smatra da je upravo njegovim posredovanjem Geodetski fakultet angažiran, a njihove fakture plaćane bez ikakve kontrole.

"Apple Watch dobio tijekom božićnih blagdana"

Prema izračunu EPPO-a, od prosinca 2020. do svibnja 2023. na račun Geodetskog fakulteta isplaćeno je 14.195.551 kuna i 663.614,04 eura, ukupno 2.547.688 eura. Već je poznato da je posljednja rata, vrijedna oko dva i pol milijuna eura, bila zaustavljena nakon što su djelatnici Ministarstva kulture dobili informacije o mogućim nepravilnostima. Prema optužnici, Đapo i Pribičević podijelili su oko 459 tisuća eura, dok je 856.924 eura ostalo "zaglavljeno" u poslovnim knjigama fakulteta na poziciji troška projekta 3D skeniranja.

Trupković tvrdi da to nije točno i da je Apple Watch dobio tijekom božićnih blagdana, kao poklon koji mu je netko ostavio na porti Ministarstva.

U svojoj obrani detaljno je opisao sve postupke koji su uslijedili nakon potresa u Zagrebu, Petrinji, Sisku i Glini 2020. Prema njegovim riječima, već 22. ožujka 2020., na dan zagrebačkog potresa, u Ministarstvu kulture održan je krizni sastanak. Dogovoreno je da Ministarstvo preuzme koordinaciju aktivnosti te da se 3D lasersko snimanje koristi kao najbrža i najučinkovitija metoda dokumentiranja oštećenih objekata za potrebe sanacije i obnove.

Kao tadašnji pomoćnik ministrice i čelnik Uprave za zaštitu kulturne baštine, bio je zadužen za pronalazak izvođača 3D dokumentiranja. Obratio se Alminu Đapi, kojega poznaje iz studentskih dana i s kojim je jednom ranije surađivao. Đapo mu je rekao da Geodetski fakultet može obaviti posao, a Trupković je zatražio hitnu ponudu s opisom metode, opremom i cijenama. Ponuda je dostavljena 24. ožujka 2020. i odmah proslijeđena kabinetu ministrice.

Trupković uvjerava da je Ministarstvo raspolagalo prethodnim cjenicima sličnih usluga te da je cijena od 100 kuna po četvornom metru bila u gornjem, ali prihvatljivom rasponu. Međutim, prema tvrdnjama EPPO-a, to demantiraju mailovi pronađeni na njegovu računalu. Oni pokazuju da je o referentnim cijenama počeo pitati tek u studenom 2023., nakon što je novinarka Telegrama Dora Kršul već otvorila pitanje mogućeg preplaćivanja. Kolega kojem se obratio svjedočio je da ga nikad ranije nije pitao za te podatke.

Nakon petrinjskog potresa odlučeno je da se primijeni isti model dokumentiranja. Trupković tvrdi da je postupak bio identičan zagrebačkom te da su, zbog financiranja iz Fonda solidarnosti, uredno vođene evidencije kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.

Gotovo svakodnevno komunicirali

Na optužbe da je primio mito u obliku Apple Watcha, Trupković je rekao da je sat pronašao u poklon-vrećici bez pošiljatelja, ostavljenoj na porti Ministarstva, da ga je jednom isprobao i potom prestao koristiti.

No istražitelji su pronašli račun za taj isti sat, a platitelj je bio Geodetski fakultet. Pronađen je i e-mail dekana Đape u kojem naručuje tri Apple Watcha navodno „za potrebe projekta“. Istraga je utvrdila da je baš sat pripisan Trupkoviću bio uparen s njegovim mobitelom. Gdje su završila preostala dva sata, još nije poznato.

Optužnica navodi da su nakon početka 3D snimanja Trupković i Đapo gotovo svakodnevno komunicirali te se sastajali otprilike jednom tjedno. Svjedoci govore o bliskom prijateljskom odnosu dvojice osumnjičenika i o čestim zajedničkim odlascima na sastanke i ručkove tijekom radnog vremena. Optužnica uključuje i velik broj zapisa telefonske i elektroničke komunikacije, uključujući poruke, dogovore o sastancima i kontakte s Boškom Pribičevićem.