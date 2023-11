Otkrivena tužna priča koja se krije iza kultne scene u Prijateljima kada se Chandler oženio Monicom

Iznenada preminuli američki glumac Matthew Perry tijekom svoje karijere snimio je desetke scena koje su postale kultne i obilježile "Prijatelje", u kojima je glumio Chandlera Binga, no iza nekih se kriju tužne priče za koje su tek rijetki znali.

No Matthew se u svojim memoarima "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", koje je objavio godinu dana prije smrti, otvorio o jednom od bolnijih iskustava kroz koja je prošao boreći se s ovisnošću dok je bio na setu "Prijatelja".

Pokojni glumac, koji je preminuo u dobi od 54 godine 29. listopada, otkrio je pozadinu priče koja se krije iza kultne scene iz 2000. godine u kojoj se njegov lik, Chandler Bing, ženi s Monicom Geller, koju je glumila Courteney Cox. Naime, on je tada bio usred premještanja iz jedne rehabilitacijske ustanove u drugu, piše Dnevnik.hr.

"Na set 'Prijatelja' dovezao me tehničar iz Malibua. Oženio sam se Monicom i odvezli su me natrag u centar za liječenje - na vrhuncu moje najviše točke u 'Prijateljima', najviše točke u mojoj karijeri, kultnog trenutka u kultnoj emisiji - u kamionetu kojim je upravljao trijezni tehničar'', opisao je Perry svoje putovanje iz rehabilitacijske ustanove Promises do parcele Warner Brosa kako bi snimio dvodijelnu epizodu sedme sezone.

Opisao je i kako mu je Jennifer Aniston pristupila kada se tog dana pojavio na setu, nakon što ga duže vrijeme nije bilo na snimanju.

"Kada sam stigao, Jen Aniston je rekla: 'Bila sam ljuta na tebe''', napisao je. '''Dušo', rekao sam, 'da si znala kroz što sam prošao, ne bi bila ljuta na mene.'"