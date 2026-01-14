Otkriven lanac krađa: Muškarac iskorištavao djecu za krađe u trgovačkim centrima

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta ove Policijske uprave u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom, Policijskom upravom šibensko-kninskom i Policijskom upravom zadarskom proveli su kriminalističko istraživanje, te utvrdili osnovanu sumnju da je osumnjičeni 58-godišnjak počinio četiri produljena kaznena djela Trgovanje ljudima iz čl. 106. st. 2. u svezi st.1. Kaznenog zakona, a u svezi čl. 52. istoga Zakona na štetu četvero djece (rođeni 2013, 2017, 2012.) na način da je tijekom 2025 godine, zloporabeći svoj položaj kojeg ima kao otac i očuh, iste iskoristio radi činjenja protupravnih radnji znajući da zbog dobi nisu kazneno odgovorni te je iskoristio njihovu emocionalnu nezrelost za manipulaciju i iskorištavanje za ostvarivanje svojih ciljeva tj. stjecanja imovinske koristi, usmjeravajući ih na izvršavanje kaznenih djela na štetu imovine- krađe tako da ih je dovozio osobnim vozilom do parkirališnog mjesta određenih trgovačkih centara, gdje bi upućivao djecu da uzmu potrošačka kolica, uđu u trgovinu i napune ista s određenim artiklima, dok bi ih on u trgovini fizički pratio, nakon čega bi djeca s punim kolicima otuđenih artikala izašla iz prostora trgovine, kada bi svi zajedno došli do parkiranog osobnog vozila, s kojim ih je osumnjičenik dovezao, u koji su, u prtljažnik, iz potrošačkih kolica stavljali svi zajedno otuđene prehrambene artikle.

Trgovinama na području Splita, Kaštela, Trogira, Velike Gorice, Zagreba, Šibenika, Zadra na ovaj način počinjena je materijalna šteta u visini 24 tisuće eura.

Osumnjičenik je u listopadu 2025.godine uhićen u Zagrebu, te se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru u Splitu. Za njim je izdan Europski uhidbeni nalog Ureda državnog odvjetnika pri žalbenom sudu u Italiji radi izdržavanja kazne zatvora od 12 godina i 10 mjeseci zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Budući da su postojala saznanja i opravdana sumnja da je osumnjičenik ranije mijenjao ime i prezime i da je često koristio lažna imena, odnosno druge identitete, zatražene su i provjere putem međunarodne policijske suradnje koje su rezultirale time da je nesporno utvrđeno da se radi o 59-godišnjaku.

Kaznena prijava protiv 59-godišnjaka podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.