Otkriven datum vjenčanja Taylor Swift s Travisom Kelceom? Sve intenzivnije razmatraju planove za svoj veliki dan

Američki mediji navode da se pop superzvijezda Taylor Swift i igrač američkog nogometa, Travis Kelce navodno se planiraju vjenčati u subotu, 13. lipnja 2026. u otmjenom imanju Ocean House na Rhode Islandu.

Jedna od najuspješnijih glazbenica današnjice, Taylor Swift i njezin partner Travis Kelce sve intenzivnije razmatraju planove za svoj veliki dan. Kako piše PageSix, pjevačica je bila toliko uporna vjenčati se baš tog dana da je isplatila veliki ček drugoj budućoj mladenci koja je već rezervirala svoje vjenčanje na tom mjestu, prenosi tportal.

Sretan i omiljen broj

Također navode da kad je riječ o 'bitnosti tog datuma' za kantautoricu, ona je rođena 13. prosinca, što znači da je 13. lipnja njezin 'polurođendan', a 13 je pjevačici omiljeni i 'sretni' broj. Premda su raniji izvori tvrdili da slavni par planira intimno vjenčanje u krugu najbližih, navodno su shvatili da će im biti gotovo nemoguće zadržati popis gostiju na malom broju ljudi. Navodno se žele vjenčati što prije jer pjevačica želi zasnovati obitelj.