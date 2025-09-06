Otkrili joj rak kože na nosu, izbio skandal s kremama za sunčanje

Australija, zemlja s najvećim stopama raka kože na svijetu, potresena je skandalom zbog otkrića da neke od najprodavanijih i najskupljih zaštitnih krema ne pružaju zaštitu koja je upisana na deklaracijama, izvještava BBC.

Rach, 34-godišnja majka iz Newcastlea, cijeli je život bila opsjednuta zaštitom od sunca – nanosila je kremu više puta dnevno, uvijek nosila šešir i slijedila poznato australsko pravilo "no hat, no play (bez šešira nema igre)". Unatoč tome, prošle godine dijagnosticiran joj je rak kože na nosu. Još veći šok uslijedio je kada je otkrila da je krema koju je godinama koristila nudila gotovo nikakvu zaštitu, prenosi Index.

Propali testovi i povlačenja proizvoda

Neovisna analiza potrošačke udruge Choice Australija u lipnju je pokazala da 16 od 20 testiranih proizvoda nije zadovoljilo SPF zaštitu navedenu na pakiranju. Posebno je odjeknuo slučaj Ultra Violette Lean Screen SPF 50+, proizvoda koji je trebao štititi lice, a testiran je s rezultatom SPF 4. Nakon ponovljenih provjera brend je u kolovozu povukao proizvod iz prodaje.

U problemima su se našli i poznati brendovi poput Neutrogene, Banana Boata, Bondi Sandsa pa čak i Cancer Councila, no svi su odbacili nalaze i tvrdili da njihovi testovi potvrđuju učinkovitost proizvoda.

Medicinski regulator TGA pokrenuo je istragu i najavio moguće regulatorne mjere. Nekoliko drugih tvrtki preventivno je pauziralo prodaju pojedinih proizvoda.

"Osjećam se prevareno"

"Godinama sam koristila njihovu kremu, a onda su priznali da ne funkcionira. Osjećala sam se prevareno", rekla je Rach za BBC. Mnogi Australci izrazili su bijes na društvenim mrežama: "Povrat novca neće poništiti godine oštećenja kože."

Ultra Violette se ispričao i ponudio povrate i vaučere, ali kupci tvrde da tvrtka nije preuzela odgovornost jer je proizvod prodavan još dva mjeseca nakon što su se pojavile sumnje.

Australija spada među zemlje s najstrožom regulacijom zaštitnih krema – one se klasificiraju kao lijekovi. Ipak, istraga australskog ABC-a otkrila je da je jedan američki laboratorij certificirao barem polovicu proizvoda koji su pali na testu i rutinski bilježio visoke rezultate.

Stručnjaci upozoravaju da su testiranja SPF-a podložna velikim razlikama jer učinkovitost ovisi o načinu nanošenja, teksturi kože, pa čak i o uvjetima u laboratoriju. Dodaju da je rezultate moguće i krivotvoriti – u SAD-u je 2019. otkriven slučaj laboratorija čiji je vlasnik završio u zatvoru zbog prevare s testovima krema.

Stručnjaci umiruju javnost

Australci imaju paradoksalan odnos prema suncu: obožavaju ga, ali ga se i boje. Kampanje poput "Obuci, Nanesi, Stavi" desetljećima potiču zaštitu, dok istovremeno kultura ljepote slavi brončanu kožu. Procjenjuje se da će dvije trećine Australaca tijekom života razviti barem jedan oblik raka kože.

Unatoč skandalu, stručnjaci upozoravaju da panika nije opravdana. "Čak i 95 posto testiranih proizvoda ima dovoljno visok SPF da više nego prepolovi rizik od raka kože", kaže kemičarka Michelle Wong.

Najvažnije je, dodaje, koristiti dovoljne količine kreme – barem jednu čajnu žličicu za svaki dio tijela – i nanositi je svaka dva sata, posebno nakon plivanja ili znojenja. Uz kremu, stručnjaci preporučuju i dodatne mjere: nošenje zaštitne odjeće i traženje hlada.