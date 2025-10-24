Otkrića na Korčuli ne prestaju: U grobnicama na Kopili pronađena velika količina nakita i zdjela

Jedinstveni prapovijesni lokalitet Kopila, smješten iznad Blatskog polja na otoku Korčuli, koji sve više zaokuplja pažnju javnosti, znanstvenika i kulturnih djelatnika. Na južnoj padini brda Stražišće, na 224 metra nadmorske visine, smjestila se Kopila – arheološki lokalitet koji danas razotkriva slojevitu priču o zajednici koja je prije više od dvije tisuće godina živjela u suživotu s prirodom, ali i u doticaju s najrazvijenijim kulturama tadašnjeg Sredozemlja. Riječ je o jednom od najznačajnijih nalazišta u ovom dijelu Europe, koji je već sada ušao u znanstvenu literaturu kao uzorni primjer spoja lokalne tradicije i vanjskih utjecaja. Kopila je, kako pokazuju istraživanja, bila i naselje i nekropola, gospodarsko središte i kulturna jezgra zapadnog dijela Korčule.

Kako smo već pisali na našem portalu u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je izložba'' Kopila – Grad mrtvih nad poljem života" koja je pobrala veliko zanimanje javnosti i traje do kraja listopada. Jedan od vodećih istraživača lokaliteta je arheolog dr. sc. Igor Borzić, izvanredni profesor na zadarskom Sveučilištu. Ovoga tjedna nastavljena su istraživanja na samom lokalitetu Kopile te smo u razgovoru s arheologom Borzićem saznali što su to novo pronašli na Kopili.

"Ovoga puta istražujemo obiteljsku grobnicu koja nam je pokazala neke nove momente te pojasnila grobni ritual. Pronašli smo dosta keramičkih posuda te nakita što nam daje uvid u same rituale prakticirane tijekom same ceremonije ukapanja pokojnika. Fascinantno je koja je to količina nakita i predmeta ukapana s pokojnikom", pojašnjava Borzić.

U središtu istraživanja nalazi se monumentalna nekropola izgrađena tehnikom suhozida, što je u europskoj arheologiji rijetkost.

"Te su grobnice građene od kružno i polukružno složenih kamenih struktura, koje se stepenasto nadovezuju jedna na drugu. Takav tip gradnje u kontekstu grobne arhitekture zasad nismo zabilježili nigdje drugdje na Jadranu, što Kopilu čini izuzetnom", istaknuo je.

Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture, Opčine Blato i drugih institucija, istraživanja na Kopili ne prestaju. Dinko Radić, Anamarija Eterović Borzić i Igor Borzić rade na tome da taj lokalitet pretvore u park ''in situ'' s poučnom stazom kako bi posjetiteljima omogućili prolaz i upoznavanje s nekropolom. Početkom studenog u Blatu na Korčuli pričat će se o ideji kako lokalitet prezentirati javnosti uz muzejski postav.

U organizaciji Općine Blato i Blatskih fižula ustanove u kulturi te pod pokroviteljstvom Dubrovačko – neretvanske županije od 30. rujna do 7. studenoga 2025. godine obilježavaju se Dani Kopile sa sljedećim programom:

30. 09.2025. Kulturni centar Blato „Iz grada isplovi ovog Issa Maritima” - izložba Arheološkog muzeja iz Splita (izložba ostaje otvorena do 31. siječnja 2026. godine)

22. 10. 2025. 09:30 Obilazak arheološkog lokaliteta Kopila uz stručno vodstvo tijekom arheoloških istraživanja, demonstracija arheoloških tehnika i uvid u povijest lokaliteta – S.Š „Ivo Padovan" Blato

7. 11. 2025. 10:00 Kulturni centar Blato - „Antički moreplovci” – radionica za treće razrede Osnovne škole Blato - voditelj Luka Donadini - Arheološki muzej u Splitu

7. 11. 2025. 19:00 Kulturni centar Blato "Predstavljanje idejnog rješenja Arheološkog parka Kopila" dr. sc. Dinko Radić, izv. prof. dr. sc. Igor Borzić