Otišao jedan od najboljih strijelaca svih vremena: Svijet se oprašta od legende

Oscar Schmidt, član Kuće slavnih košarke kojeg njegovi brazilski sunarodnjaci znaju kao "Sveta ruka", umro je u petak. Imao je 68 godina.

Schmidtova obitelj je u izjavi izjavila da se on 15 godina borio s tumorom na mozgu "hrabrošću, dostojanstvom i otpornošću... ostajući pritom uzor odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu".

"Oscar ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport i inspirira generacije sportaša i obožavatelja u Brazilu i diljem svijeta."

Ranije je bolnica e Maternidade Municipal Santa Ana u gradu Santana de Parnaiba, izvan metropole Sao Paula, rekla da je Schmidtova obitelj zatražila privatnost bez navođenja detalja.

Schmidt nikada nije igrao u NBA ligi, ali je voljen u Brazilu jer je 19 godina bio predan nacionalnoj momčadi i postao jedan od najplodnijih strijelaca u povijesti košarke. Također je zvijezda povijesne pobjede protiv Sjedinjenih Država u finalu Panameričkih igara 1987. godine.

„Najveći igrač brazilske košarkaške povijesti oprašta se kao apsolutni simbol sporta, nositelj putanje koja je redefinirala granice onoga što je bilo moguće na terenu“, priopćila je Brazilska košarkaška konfederacija. „Njegova smrt zatvara jedno doba. Ali njegova veličina ostaje.“

O karijeri

Schmidt je započeo svoju profesionalnu karijeru 1974. godine, a veći dio je proveo kod kuće i u Italiji, gdje je postao idol iz djetinjstva budućeg velikana Kobeja Bryanta.

Godine 1984., NBA momčad New Jersey Nets draftirala je Schmidta u šestom krugu drafta, a on je trenirao s njima, ali je odbio ugovor. U to vrijeme, NBA igrači nisu smjeli igrati za nacionalne momčadi. Schmidt je rekao da ne žali zbog uvođenja u Kuću slavnih, piše ESPN.

„Bio sam izbor [broj] 144“, rekao je. Njegov idol Larry Bird nasmijao se pokraj njega. „Došli su mi ponuditi ugovor bez otkazivanja ugovora za New Jersey Netse. Rekao sam im hvala, ali ako odigram jednu utakmicu ovdje, više nikada neću igrati za svoju reprezentaciju.“

"Tri godine kasnije pobijedili smo Amerikance ovdje u SAD-u. Oprostite, to je bila najbolja stvar koju sam napravio u košarci."

Bird je u petak objavio izjavu u kojoj je rekao: „Oduvijek sam se divio Oscaru i smatrao ga prijateljem. Bez sumnje, bio je jedan od najvećih igrača koji su ikada igrali. Bila je to čast života kada me Oscar zamolio da mu predstavim njegov zasluženi prijem u Kuću slavnih košarke Naismith Memorial. Moja iskrena sućut Oscarovoj obitelji.“

Trener Portland Trail Blazersa Tiago Splitter i NBA prvak Anderson Varejao, dva Brazilca u ligi, oplakivali su Schmidta na svojim društvenim mrežama.

Visok 193 cm, Schmidt je bio strastveni šuter za tri poena u 1980-ima kada su mu mnogi treneri to savjetovali. Zbog toga je dobio nadimak "Mão Santa" (Sveta ruka). Schmidt nije vjerovao da je dostojan te oznake.

„Nemam svetu ruku. Imam uvježbanu ruku“, govorio je u intervjuima.

Schmidt je debitirao za Brazil u dobi od 19 godina 1977. godine i odigrao je 326 utakmica, prosječno postižući 23,6 poena po utakmici.

Igrao je na rekordnih pet Olimpijskih igara i četiri Svjetska prvenstva. Najbolji je strijelac svih vremena na oba turnira. Još uvijek ima sedam od 10 utakmica s najviše postignutih bodova u povijesti Olimpijskih igara i drži rekorde po broju postignutih bodova na jednoj utakmici na Olimpijskim igrama (55 protiv Španjolske 1988.) i Svjetskom prvenstvu (52 protiv Australije 1990.).

„Više od rezultata i medalja, Oscar je predstavljao vrijednosti koje definiraju olimpijski duh; predanost, otpornost i poštovanje prema protivnicima“, priopćio je Brazilski olimpijski odbor.