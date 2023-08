Otac uhićenog navijača priznao da je znao kamo mu sin ide: "Pokušavali smo ga odgovoriti..."

Roditelji navijača na prosvjedu ispred Ministarstva vanjskih i europskih poslova rekli su da im je želja da suđenje bude pravedno, a boje se i uvjeta u grčkim zatvorima koji bi njihove sinove mogli dočekati, pa traže veći angažman Ministarstva.

Otac jednog od uhićenih pristao je govoriti za Dnevnik Nove TV. Novinarki Ameli Čilić priznao je da je znao kamo mu sin ide, no osuđuje postupke koje je vidio u medijima. Kaže, to su naša djeca, sigurno nisu heroji, ali nisu baš svi ni huligani.

Ivanov 19-godišnjak jutros je javio da ga s još jedanaestoricom navijača vode u Avlonu, zatvor pedesetak kilometara od Atene. Svi će biti smješteni u istu ćeliju, što je dobro, kaže, ali njihov postupak osuđuje.

"Ja bih izrazio sućut obitelji poginulog Grka bez obzira na to od koga je on nastradao, nijedan život nije vrijedan ovakvih gluposti, tako da nemam što reći osim da mi je žao u ime tih klinaca, nas roditelja, pa i Hrvatske", rekao je Ivan Kunac, otac uhićenog navijača.

"Znao sam da ide tamo, kao roditelji pokušavali smo ga odgovoriti, pogotovo što znamo kamo se ide i pod kojim okolnostima. Dečku od dvadeset godina možete pričati, ali teško mu možete zabraniti ako je on to zacrtao, pogotovo ako ne ovisi o meni, ako je on radio, zaradio za to, imao je i novac za put.

Sumnjam da su oni, bar ta ekipa, znali što se sprema. Pretpostavljam da su računali da može biti neka frka tamo, ali da će baš tako završiti, da je to bio nekakav cilj, to ne vjerujem. Na kraju krajeva, to su djeca, nisu to neki ubojice.

Ne mogu tvrditi da nije znao da ide na organiziranu tučnjavu. Moguće da znaju, da su znali, pa mi nije htio reći jer bi bio još veći pritisak da ne ide. Nije njima isto, znate, imaju oni neka svoja pravila u tom miljeu i teško možete iz njih uopće izvući po kojoj logici funkcioniraju", priča Ivan Kunac.

Njegov sin, dosad nekažnjavani student agronomije, krenuo je autom s još trojicom vršnjaka iz kvarta. Dosad su se često javljali.

"Da je OK, da mu se ništa nije dogodilo, da je on čitav, da nije ni prije bio ozlijeđen ili da ga je netko maltretirao. Po njegovim riječima, svi ovi dečki dolje su kao OK, a najviše su zabrinuti za roditelje jer znaju da se oni živciraju", kaže otac uhićenog navijača.

Činjenica je ipak da su sad zabrinuti dečki bili naoružani, što se vidi i na snimkama. Ivan ne zna je li njegov sin imao oružje, no vjeruje da iz Hrvatske nitko nije krenuo s oružjem.

"Prošli su tri, četiri granice, to je bilo suludo. Obećavajući im nekakvu ludu zabavu, da su ih naoružali i iskoristili za nekakve ciljeve. Pa, svašta mi je prošlo kroz glavu, ali vjerojatno kad ga vidim, pa bit će ono normalno roditeljski, zagrliti se od sreće.", kazao je za Dnevnik Nove TV.

Ivan ne krivi grčku policiju, radili su, kaže, svoj posao, razumije zašto su ih mediji prozvali huliganima i ne krivi ih, a potpuno mu je suludo što ih neki mediji i roditelji veličaju kao heroje. To za njega sigurno nisu - ali su njihova djeca i za njih će napraviti sve.

Što ih sada čeka u Grčkoj?

Navijači su sada u grčkim zatvorima. Reporterka Nove TV Barbara Štrbac sve prati u Ateni.