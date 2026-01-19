Dubrovčanin Maro Kalauz, otac petero djece, izgubio život u prometnoj nesreći

S velikom tugom odjeknula je u Dubrovniku vijest kako je od ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći preminuo naš sugrađanin Maro Kalauz.

Iako se s velikom nadom i vjerom očekivalo da će uspjeti prebroditi svoje iznimno teško zdravstveno stanje, na žalost ozljede su bile preteške. Veliki je to i nenadoknadiv gubitak za njegovu suprugu i petoro djece koja su ostala bez oca obitelji, piše Dubrovniknet.hr .

Neka počiva u miru Božjem, a cijeloj obitelji izražavamo iskrenu i duboku sućut.