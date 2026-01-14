Otac Mate Rimca mora u zatvor

Županijski sud u Velikoj Gorici potvrdio je za Index kako je rješenjem suca izvršenja od 8. siječnja odbijena molba za daljnju odgodu izvršavanja kazne zatvora Ivanu Rimcu, ocu Mate Rimca.

Sudac izvršenja donio je rješenje nakon što je pribavio očitovanje Zatvorske bolnice. Ivan Rimac treba se javiti na izdržavanje kazne zatvora u Centar za dijagnostiku u Zagrebu 26. siječnja.

Podsjetimo, Županijski sud u Splitu je u lipnju 2024., kao sud drugog stupnja, potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Požegi prema kojoj je Ivan Rimac zbog dvije zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju osuđen na tri godine bezuvjetnog zatvora i obvezno plaćanje 663,61 eura paušalnog troška.

Dogovorio poslove na kojima je Slavonija DI izgubila novac

Sudilo mu se zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI, tvrtke iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drva. Optužnica je podignuta još u srpnju 2013., a nepravomoćna presuda donesena je 24. listopada 2023.

Proglašen je krivim jer je 2002. godine u tvrtki Slavonija DI, u kojoj je bio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, više puta dogovorio poslove kojima je Slavonija DI izgubila novac, koji je zatim prebačen u tvrtku Rim i Zov.

Radi se o tvrtki koju je Rimac osnovao sa sada pokojnim Jerkom Zovakom. Vlasništvo su dijelili popola, a kako je sam Rimac rekao na sudu u Požegi, spojio ih je bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Ciljana prodaja zemljišta ispod cijene

Rimac je 14. listopada 2002. prodao 15.208 kvadrata zemljišta tvrtke Slavonija DI svojoj tvrtki za 529.842 eura (3.992.100 kuna). Samo dva dana kasnije njegov partner u tvrtki Rim i Zov prodaje to isto zemljište tvrtki Alastor za 948.670 eura (7.147.760 kuna).

U presudi se navodi da je Rimac ciljano prodao zemljište ispod cijene jer je znao da je njegov partner već bio dogovorio prodaju. Na taj način je Slavonija DI izgubila, a tvrtka Rim i Zov dobila 418.828 eura (3.155.660 kuna).

Samo osam dana kasnije Rimac je na isti način prodao još jedno zemljište tvrtke Slavonija DI. 24. listopada svojoj tvrtki Rim i Zov prodao je 22.868 kvadrata zemljišta za 796.715 eura (6.002.850 kuna) iako je znao da Slavonija DI d.o.o. tu nekretninu može izravno prodati tvrtki S Immorent Leasing Alfa za 84,36 eura po kvadratnom metru.

To se uskoro i dogodilo. Tvrtka S Immorent Leasing Alfa je 29. studenoga 2002. kupila zemljište za 1.929.144 eura (14.316.330 kuna). Od te transakcije Rim i Zov je zaradio, a Slavonija DI izgubila 1.103.388 eura (8.313.480 kuna).

Rušenje stare tvornice

Krajem 2003. Rimac je, kako bi novac iz Slavonije DI prebacio u svoju tvrtku, dogovorio da će Rim i Zov srušiti staru tvornicu Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 eura (7.076.000 kuna).

Prije nego što je taj ugovor sklopljen, Rimčev partner je s direktorom tvrtke Amantes dogovorio rušenje tvornice za 15 eura po kvadratnom metru. Tvrtka Rim i Zov tako je rušenje tvornice platila 410.599 eura (3.093.659 kuna).

Slavonija DI je zbog odluke Ivana Rimca rušenje tvornice platila 433.235 eura (3.264.213 kuna) više nego što je taj posao vrijedio. Razlika je ostala tvrtki Rim i Zov.