Otac maloljetnu kćer tukao mlatilicom za muhe. Osuđen je

Evo koju kaznu mu je sud odredio

Otac (42) proglašen je krivim za nanošenje tjelesne ozljede na štetu vlastitog maloljetnog djeteta, a Općinski sud u Bjelovaru ovih ga je dana osudio na godinu dana uvjetnog zatvora, javlja Bjelovar.live.

Prema nepravomoćnoj presudi, okrivljeni je u dvorištu obiteljske kuće uzeo mlatilicu za muhe te njome udarao kćer po donjem dijelu leđa.

Uslijed udaraca dijete je zadobilo tjelesnu ozljedu u obliku krvnog podljeva na leđima, navodi se u presudi.

Prema izrečenoj sankciji, osuđeni u roku od dvije godine ne smije počiniti novo kazneno djelo, u protivnom će uvjetna kazna biti opozvana i morat će na izdržavanje zatvorske kazne.

Također je dužan podmiriti troškove medicinskog vještačenja u iznosu od 320 eura te troškove kaznenog postupka u iznosu od 80 eura.

