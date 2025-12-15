Otac i sin osumnjičeni za masakr 15 ljudi u Australiji tijekom obilježavanja Hanuke

Navodni napadači koji stoje iza napada na plaži Bondi su dvojac oca i sina osumnjičen da su koristili legalno nabavljeno vatreno oružje za počinjenje masakra, prema policiji.

Naveed Akram, 24, uhićen je na mjestu događaja i prevezen u bolnicu u Sydneyu s teškim ozljedama. Njegov 50-godišnji otac, za kojeg je Sydney Morning Herald prvi izvijestio da je Sajid Akram, ubijen je od strane policije. Policija nije htjela potvrditi njihova imena.

Dvojica su navodno ubila 15 ljudi, a deseci su ozlijeđeni u pucnjavi koja se dogodila u nedjelju, tijekom okupljanja u čast prve noći Hanuke.

Sin je bio poznat policiji Novog Južnog Walesa i sigurnosnim agencijama, dok je njegov otac imao dozvolu za oružje sa šest komada oružja registriranih na njega. Svih šest komada vatrenog oružja je pronađeno, rekla je policija.

Četiri od ovih oružja, dugačka oružja za koja se vjeruje da uključuju pušku i sačmaricu, zaplijenjena su na mjestu događaja u Bondiju, a drugo oružje pronađeno je i tijekom policijske racije u kući u Campsieju, na jugozapadu Sydneya.

Naveed Akram, koji je radio kao zidar, došao je u središte pozornosti Australske sigurnosno-obavještajne organizacije (Asio) u listopadu 2019., prema riječima premijera Anthonyja Albanesea. Ispitivan je šest mjeseci zbog navodnih veza s drugima, a ABC izvještava da je protuteroristička istraga uključivala ćeliju Islamske države.

„[Naveed Akram] ispitan je na temelju veze s drugima i procijenjeno je da nema naznaka bilo kakve stalne prijetnje ili prijetnje da će se angažirati u nasilju“, rekao je Albanese.

Policijski povjerenik NSW-a, Mal Lanyon, rekao je da su dvojica muškaraca živjela u drugoj kući u Bonnyriggu, na zapadu grada, koja je također pretresena u nedjelju navečer.

Lanyon je rekao da nema ničega „što bi ukazivalo na to da je bilo koji od muškaraca uključenih u jučerašnji napad planirao napad“ i potvrdio je da stariji muškarac ima dozvolu za oružje desetljeće.

Premijer Novog Južnog Walesa, Chris Minns, rekao je da će "gotovo sigurno" doći do promjena zakona o oružju, a policija istražuje je li došlo do kvara u njihovim sustavima u vezi s time kako je oružje s dozvolom moglo biti korišteno u terorističkom napadu.

Iako policija nije potvrdila imena dvojca za Guardian Australia, objavili su detalje o njihovoj dobi, predgrađu u kojem su živjeli i informacije o dozvoli za oružje starijeg muškarca.

Sajid je imao dozvolu za vatreno oružje kategorije AB, rekla je policija. To je dozvola koja zahtijeva od osobe da policiji dokaže da ima "posebnu potrebu" za određenim oružjem, što može uključivati ​​vatreno oružje koje se puni s cijevi (osim pištolja); puške središnjeg paljenja (osim samopunjajućih); i kombinacije sačmarica/pušaka središnjeg paljenja.

Ministar unutarnjih poslova, Tony Burke, rekao je da je Naveed državljanin rođen u Australiji. Njegov otac je stigao u Australiju sa studentskom vizom 1998., prebačen je 2001. na partnersku vizu i od tada je bio na vizama za povratak stanovnika.