Otac dvoje djece ukrašavao dvorište i umalo oslijepio: "Bol je bila poput mučenja..."

Jared Trujillo (45) iz Novog Meksika doživio je nezgodu koja zvuči gotovo nevjerojatno – božićni ukras ga je umalo koštao vida na jednom oku.

Prema Daily Mailu, ono što je započelo kao blagdansko ukrašavanje dvorišta pretvorilo se u višemjesečnu agoniju koja je zahtijevala dvije operacije, uključujući i transplantaciju rožnice.

Prošle zime, dok je postavljao svoje poznate i raskošne božićne dekoracije, Trujillo je pokušavao popraviti "nakrivljenu" glavu na ukrasu u obliku psa. U tom trenutku, metalni dio ukrasa udario ga je izravno u desno oko. Ovaj otac dvoje djece isprva je mislio da se radi o bezazlenoj ogrebotini koja će sama zacijeliti. Međutim, tjedan dana kasnije, zbog nesnosne boli, hitno je potražio pomoć oftalmologa, prenosi Net.hr.

Od ogrebotine do šokantne dijagnoze

Liječnički pregled otkrio je ozbiljnost ozljede: Trujillo je imao iščašenu očnu leću, koja se nalazi odmah iza zjenice. U veljači 2025. godine kirurški mu je ugrađena nova leća, no bol, koju je opisao kao "pravo mučenje", nije prestajala. Njegovo oko postajalo je sve crvenije i neprestano je suzilo, što je bio znak teške iritacije.

Tek dva mjeseca kasnije liječnici su otkrili pravi uzrok problema. Njegova rožnica – prozirna kupola na prednjem dijelu oka koja lomi svjetlost i omogućuje jasan vid – bila je toliko oštećena prilikom udarca da je jedino rješenje bila transplantacija. Bez tog zahvata, prijetio mu je trajni gubitak vida.

"Nikada ne bih pomislio da će me božićni ukras dovesti do transplantacije oka. Inače nosim sunčane naočale dok radim vani, ali tada sam ih podigao na glavu. Svakog dana bol je bila nesnosna. Zvao sam svog liječnika gotovo svakodnevno, ili barem dva do tri puta tjedno", izjavio je Trujillo godinu dana nakon nesreće.

Rožnica je prva linija obrane oka, što je čini najizloženijim dijelom i podložnom ozljedama. U Trujillovom slučaju, oštećenje je uzrokovalo prekomjerno suzenje kao pokušaj oka da ispere iritanse i podmaže oštećenu površinu.

"Bol je bila poput mučenja. Oko bi samo od sebe počelo plakati i peći. Proizvodilo je previše suza, a kanalići koji ih odvode bili su oštećeni i nisu mogli pravilno funkcionirati. Tada mi je liječnik rekao: 'Mislim da ćemo morati napraviti transplantaciju rožnice", objasnio je.

Dijagnosticiran mu je glaukom

Nakon uspješne operacije, Trujillo se suočio s novim izazovom. Dijagnosticiran mu je glaukom, česta komplikacija nakon transplantacije rožnice uzrokovana oštećenjem očnog živca. Ova bolest dovodi do povišenog očnog tlaka, što može uzrokovati bol, zamagljen vid i postupan gubitak vida. Danas koristi kapi za oči dva puta dnevno kako bi tlak držao pod kontrolom.

"Da nisam imao transplantaciju, trajno bih izgubio vid na tom oku. S obzirom na oštećenje, mislim da druga opcija nije ni postojala. Čovjek zapravo ne cijeni što ima dva nečega sve dok jedno ne izgubi", rekao je.

Ove godine, Jared Trujillo je ponovno postavio svoje božićne ukrase, ali ovaj put uz obavezne zaštitne naočale. Svoje bolno iskustvo sada koristi kako bi upozorio druge na opasnosti koje vrebaju i ondje gdje ih najmanje očekujete.

"Moj savjet je – budite oprezni. Ako radite s nečim blizu lica, razmislite o nošenju zaštitnih naočala. Vjerujte mi, ne želite proći kroz bol koju donosi ovakva ozljeda oka", poručio je.